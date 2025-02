ELDEN RING NIGHTREIGN release datum bekend

FromSoftware heeft eindelijk de release datum van ELDEN RING NIGHTREIGN bekend gemaakt via hun Instagram pagina. Een onverwachte spin-off game van FromSoftware’s recente meesterwerk komt sneller dan verwacht.

De Japanse studio FromSoftware heeft dan eindelijk de datum bekend gemaakt wanneer de class-based multiplayer ELDEN RING NIGHTREIGN ervaring vrijgegeven wordt. Op hun Instagram pagina droppen zij een afbeelding met een kort maar krachtige beschrijving die iedereen onverwachts bij de keel pakte.

Als dat nog niet genoeg is, maakt FromSoftware ook tegelijkertijd bekend dat er een Collector’s Edition aankomt van de spin-off. Dit werd bekend gemaakt via hun officiële Twitter/X pagina.

Do not venture into the Night unprepared, lest you seek an untimely end to your expedition.

The enshrouded lands of Limveld awaits your arrival, on May 30th, 2025.

Pre-order the #ELDENRING #NIGHTREIGN Collector’s Edition: https://t.co/aQ7K2KzCI1 pic.twitter.com/dCRNs49kIr

— ELDEN RING (@ELDENRING) February 12, 2025