Review: Spider-Man 2 (PC)

Sony PlayStation breidt hun catalogus uit op pc met de toevoeging van Marvel’s Spider-Man 2. Is deze ook zo vlekkeloos als andere PlayStation games?

Marvel’s Spider-Man 2 is iets langer dan een dik jaar beschikbaar voor de PlayStation 5. Computer gamers aan de andere kant hebben langer moeten wachten op het vervolg deel van het originele succes.

De game is van harte welkom, maar een echt succes is het in de ogen van veel gamers nog niet. Helaas is dit één van de PlayStation ports die geplaagd wordt met glitches, bugs en meer. Zo lijkt de originele launch van Cyberpunk 2077 nog beter te zijn dan deze pc port.

In deze review gaan we kijken naar de algemene ervaring en performance van de port op pc. Mocht je op zoek zijn naar impressies van de game en meer, check dan onze originele review!

Wereld van verschil

Marvel’s Spider-Man 2 was bij zijn release al adembenemend dankzij de omgeving die nog meer tot leven kwam. Ook op pc komt de stad echt goed tot leven en heb je snel een gevoel alsof je zelf in New York rond aan het wandelen bent.

Dankzij Ray Tracing ziet alles er hyper realistisch uit, wel vereist het prestatie van je computer. Dit is overigens bij elke titel waar Ray Tracing mogelijk is, niets nieuws bij deze titel dus. De optie kan wel wat opgepoetst worden want het kan soms je frames echt absurd laten tanken tot het punt dat de game crasht.

Om de game écht optimaal te spelen, raad ik wel een NVMe M.2 SSD aan. Dit is vrijwel een vereiste bij alle PlayStation ports die naar pc komen. Bij vele games zoals Ghost of Tsushima kun je nog wegkomen met een normale SSD. Bij Marvel’s Spider-Man 2 heb je wel echt een veel snellere schijf nodig omdat de wereld ook een stuk groter is in vergelijking tot het eerste deel. Zo moet er meer ingeladen worden en ligt de snelheid qua exploratie ook een stuk hoger door de verschillende abilities die je kunt gebruiken maar ook de fast travel functie.

Indien je een sterke computer hebt waarop de game goed kan draaien, dan voelt de wereld wel echt top aan. Heb je een iets minder systeem, dan heb je je handen vol aan problemen, crashes, bugs en glitches.

Speelbaar tot een bepaalde hoogte

De game kwam onlangs op de markt terecht en kreeg al snel de status “mixed” bij reviews op Steam. Dit is nogal vreemd omdat Nixxes Software, de Nederlandse studio achter de pc port, eerder werk heeft afgeleverd dat gewoon puik en vrijwel probleemloos liep. Helaas is dit niet ter sprake bij onze spinnenvriend en het vervolg van zijn verhaal.

Nixxes Software heeft in 2024 twee games uitgegeven op pc die beide goed ontvangen waren. Zo zagen we de port van Ghost of Tsushima én Horizon Forbidden West voorbij komen die goed gescoort hadden. Ook kwam er een update beschikbaar voor Horizon Zero Dawn Remastered om de game up-to-par te brengen met zijn vervolg op het gebied van graphics.

De spijker is echter mis geslagen bij Spider-Man 2. Het spel heeft last van veel graphic issues zoals schaduwen en textures die niet (correct) laden waardoor er sommige delen van de stad zwart blijven of heel raar uitkomen te zien. Ook hebben veel mensen last van een crashende game, die soms wel zó ver gaat dat hun systeem automatisch een reboot doet.

Zelf heb ik geen problemen gehad zoals een systeem die zich reboot maar wel heb ik vaak crashes gehad bij het spelen van de game. Na bepaalde cutscenes had de game er geen zin meer in en koos er liever voor om je te vermaken met een vette error melding. Zoals je kan verwachten is dit niet wat je wilt bij het spelen van een game en is dit slecht nieuws voor de studio’s hierachter en hun verkoopcijfers.

Gelukkig hebben we in de afgelopen dagen wel wat hotfixes en patches voorbij zien komen die de game meer optimalizeren en weer speelbaar maken. Het is momenteel nog verre van optimaal.

Verdict

Sony PlayStation heeft Marvel’s Spider-Man 2 naar pc gebracht, maar de port heeft te maken met serieuze problemen. Hoewel de game op PlayStation 5 een visueel spektakel was, wordt de pc-versie geplaagd door bugs, crashes en prestatieproblemen.

Ondanks de sterke reputatie van ontwikkelaar Nixxes Software, scoort de game een status “mixed” op Steam vanwege instabiliteitproblemen, glitches en bugs. Sommige gamers in de community ervaren zelfs systeemproblemen tijdens het spelen van de game. Hoewel er al hotfixes en patches zijn uitgebracht, is de game nog verre van optimaal speelbaar.

Check de andere pc ports van Nixxes Software; Horizon Zero Dawn Remastered, Horizon Forbidden West én Ghost of Tsushima