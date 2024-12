Elden Ring Nightreign aangekondigd voor 2025

Geen uitbreiding, maar een hele nieuwe game binnen de Elden Ring franchise werd deze nacht tijdens The Game Awards 2024 aangekondigd. Elden Ring Nightreign wordt een co-op action game en verschijnt al in 2025.

Veel weten we nog niet rondom deze actie titel, behalve het feit dat de game de nadruk legt op co-op gameplay. Het speelt zich af in The Lands Between en we zien onder andere terugkerende elementen uit Elden Ring, maar ook hele nieuwe elementen, monsters, aanvallen en wapens. In deze actie game draait het om samenspelen en niet op de manier die gewend zijn van From Software games. Het lijkt er op dat we hier niet enkel samenspelen tot we een baas verslaan, maar echt The Lands Between samen mogen verkennen.

Elden Ring Nightreign moet in 2025 het daglicht gaan zien en verschijnt, volgens de Youtube beschrijving enkel digitaal voor PC, PlayStation 5 en Xbox Series X en S. Naar alle waarschijnlijkheid is het een game van een veel kleiner formaat vergeleken met de game waar het op is gebaseerd. De komende tijd zullen we hier meer over te weten komen. Zodra we meer weten, brengen we je op de hoogte!

Nog even terugblikken op wat vooraf ging? Lees hier onze Shadow of the Erdtree review!