Nieuw deel van Fable verschoven naar 2026

Voor de mensen die al een lange tijd zitten te wachten op een nieuw deel van Fable mogen dit jaar nog rustig blijven zitten, de game is namelijk uitgesteld.

Somber nieuws voor Fable fans, die gaat dit jaar niet uitkomen zoals Microsoft vorig jaar bekend had gemaakt in hun teaser. Via de officiële Xbox Podcast werd het nieuws gedropt door Craig Duncan, het hoofd van Xbox Studios.

“While I know that’s not maybe the news people want to hear,” – Craig Duncan, Hoofd van Xbox Studios over het vervolg.

Duncan sprak tevens met lovende woorden over het nieuwe deel en de studio erachter, Playground Games. Zo zou de game al stevig op weg zijn, maar willen ze het eind product niet rushen, aldus de verplaatsing naar 2026.

Playground Games staat voornamelijk bekend om hun spin-off serie die groter is geworden dan zijn oorspronkelijke afstammeling, namelijk de Forza Horizon-serie. Iedere game wordt altijd goed ontvangen en is altijd net beter dan de vorige, zowel op gameplay als op het grafische aspect van de game.

“I have unequivocal confidence in the Playground team. If you think about their history and legacy for Forza Horizon, the last few games, critically acclaimed, award-winning, beautiful, play great.” – Craig Duncan, over Playground Games.

Nieuwe pre-alpha gameplay beelden van Fable

Buiten het sombere nieuws dat de game wordt uitgesteld en we nog langer moeten wachten op een vervolg, hebben we wel nieuwe korte snippets gekregen. Check de podcast hier beneden voor de vlugge beelden!

Het lijkt erop dat veel mensen de nieuwe datum niet eens zo erg vinden en zijn juist heel erg blij dat Fable er al mega goed uit ziet. Het is niet bekend of de beelden zijn opgenomen op console of PC maar het ziet er al heel goed uit!

