Bloober Team aan de haal met nieuwe Konami game

Na het succes van Silent Hill 2 kon dit nieuws niet achterwegen blijven. Vandaag is de kogel dan door de kerk en kondigen Bloober Team en Konami aan dat de samenwerking wordt voortgezet voor nog een game binnen Konami’s IP. Een andere Silent Hill Remake, of iets heel anders?

De tijd zal het leren. Dat is nu ook nog extreem vroeg om te zeggen, gezien het nieuws vandaag officieel gedeeld wordt. Hoogstwaarschijnlijk liggen er al wat blauwdrukken op tafel. We gaan in de toekomst in ieder geval nog een Konami game zien, die is ontwikkeld door Bloober Team.

Japanse game-uitgever en ontwikkelaar, Konami, was op zoek naar een partner om Silent Hill nieuw leven in te blazen. In 2021 werd de gekozen partij aangewezen: Bloober Team. Deze samenwerking werd officieel onthuld in oktober 2022 tijdens een speciale Silent Hill Transmission Livestream, waarin verschillende projecten binnen de franchise getoond werden. Een Remake van Silent Hill 2 werd getoond, in ontwikkeling bij Bloober Team. De eerste beelden kregen nogal wat kritiek vanuit fans, maar Bloober Team maakte daar snel werk van. In 2024 verscheen de remake en deze werd universeel geliefd. Ook wij waren zeer te spreken over deze game en beoordeelde deze uiteindelijk met een dikke 9.

“Our collaboration with KONAMI has been incredibly fruitful,” aldus Piotr Babieno, CEO van Bloober Team, “and the success of SILENT HILL 2 speaks for itself. By sharing knowledge and experience, we have been able to create high-quality production together. Of course, we can’t reveal too many details at this time, but we are confident that fans will be just as excited about our collaboration as we are. We can’t wait to share something truly special with players when the time is right.”