Preview – Crimson Desert

Pearl Abyss gaat met Crimson Desert een slag slaan. Met hun aankomende (triple-A) single player game. Voordat deze game uit komt hebben we alvast een preview mogen spelen om zo onze ervaringen wat meer vorm te geven. In dit artikel gaan we dus ook even stil staan bij wat we nu precies hebben gedaan tijdens dit persevenement en hoe we de preview ervaren hebben!

Op het Nederlandse kantoor van Pearl Abyss werden we uitgenodigd om met Crimson Desert aan de slag te gaan. Een stukje story en een viertal bosses werden aan ons voorgeschoteld na een videopresentatie waar de game mechanics werden uitgelegd. In totaal zijn we een goeie anderhalf uur aan de slag gegaan met de game en hebben zelfs een video opgenomen om onze bevindingen te delen.

Crimson Desert

Toen de videopresentatie was afgelopen was het dan echt de tijd om zelf even aan de slag te gaan met het spel, dit hebben we tijdens Gamescom 2024 ook al even mogen doen. Het verschil met deze demo was dat er een andere boss was toegevoegd en bij de Gamescom build was een boss weggehaald. Ook hebben de collega’s Dave en ondergetekende de demo niet gespeeld tijdens Gamescom, een frisse blik dus.

De eerste stappen

Wanneer de demo begint voel je gelijk dat er veel op het spel stond, ons kamp lijkt te worden aangevallen en er zijn hordes vijanden die we moesten verslaan met de verschillende combinaties die je kunt uitvoeren. Tijdens de presentatie werd dit omschreven als combat die te vergelijkbaar is met Tekken, en zo voelde het voor mij ook wel, het was een beetje zoeken naar de combinaties. Met de volledige game krijg je natuurlijk een tutorial en handvaten aan het begin, maar die luxe hadden we nu helaas niet. Wel kunnen we ons indenken dat wanneer je deze combinaties onder de knie krijgt dat het vechten een erg leuk gedeelte gaat zijn in de game!

Bossfight 1: The Stag Lord

Tijdens de preview mochten wij aan de slag met een viertal bosses, elk met hun eigen unieke vaardigheden en de laatste boss had zelfs een gimmick, meer daarover op het eind! Ons werd aangeraden om eerst tegen de meest tanky boss te vechten, omdat als je deze verslaat gelijk een goed schild en zwaard kreeg voor de overige drie gevechten.

Helaas omdat deze boss zo tanky was werd je in het begin nog wel aardig overdonderd en rondgeslagen. Gelukkig kregen wij een klein beetje hulp en kregen te horen dat deze boss een zwakte had voor de explosieve pijlen die wij met de boog konden schieten. Toen we eenmaal dat onder de knie hadden werd de combat al wat fijner: ontwijken, springen en combo’s uitvoeren voelde als wat lekkerder aan, moet je nagaan als je straks in de volledige game al wat uren en oefening er in heeft zitten.

Bossfight 2: Reed Devil

Met de tweede bossfight gingen wij van groot en tanky naar kleiner en sneller. Deze assassin like boss ging het gevecht met ons aan in een rietgebied, het gaf ons ook gelijk een hele andere manier van spelen. Wat hier op viel was dat de boss een paar totems kon plaatsen in het level, deze moesten eerst vernietigd worden voordat je schade op de boss kon doen. Maar de totems waren natuurlijk niet opgewassen tegen onze vertrouwde explosieve pijlen.

De boss zelf was een stuk makkelijker dan de eerste, misschien wel door onze betere gear! Maar het geeft wel aan dat de ontwikkelaar heeft nagedacht en verschillende soorten gevechten in het spel wil stoppen om het leuk en fris te houden. Persoonlijk vond Dave dit de minste boss van de vier.

Bossfight 3: Hexe Marie

De derde bossfight die we mochten doen was een dame die nogal wat kraaien om zich heen had hangen. Zij kon op verschillende plaatsen in het level tevoorschijn komen om vervolgens weer weg te vagen en zich schuil te houden. Ook kon ze verschillende vijanden op ons af laten stormen. Wat ons beiden wel op viel was dat deze bossfight vrij hectisch was. De boss zelf deed niet heel veel schade op ons, maar de hordes aan vijanden deden toch wel aardig wat damage. Het was hier dan ook zaak om Hexe Marie goed in de gaten te houden en ook haar weer te bevuren met arrows of combo’s.

Wat mij betreft toch wel de minste boss van de vier die we hebben mogen spelen.

Bossfight 4: Queen Stoneback Crab

Met de laatste bossfight in Crimson Desert kregen we toch wel een toetje om het geheel mooi af te sluiten. Hier mochten we klimmen op de boss en verschillende punten op de stenen krab damage toe doen. Net zoals je gewend bent van games zoals Shadow of the Colossus. Queen Stoneback Crab laat dit natuurlijk niet zomaar gebeuren, het beest gooit je er namelijk af en toe af! Als je dan niet snel was met de glide mechanic van jouw personage kon je dus ook ter pletter vallen.

Wanneer je de zwaktegebieden van deze boss had blootgelegd was het tijd om aan het laatste stuk van de demo te beginnen. Geen quick time event maar een heuse combo moest worden uitgevoerd om een web te schieten aan de bovenkant van de boss. Met een speciale knoppen combinatie kon je dan slingeren om zo een laatste grote aanval uit te voeren. Dit vergde aardig wat oefening en hulp, maar dit maakte deze boss ook wel het uniekste om te doen tijdens de gehele preview sessie. Wanneer het eenmaal lukte was de euforie ook zeker aanwezig.

De wereld van Crimson Desert

Tijdens de gevechten kregen we (alhoewel minimaal) de mogelijkheid om rond te lopen door de gebieden, hier konden we kijken vanaf afgronden, waar we verschillende biomes zagen. Van een (crimson) desert tot besneeuwde toppen. Gras en bossen. Grote rivieren en eilanden. Overal kun je komen. Eerst alles te voet en te paard, en uiteindelijk krijg je de mogelijkheid om rond te vliegen met een draak! Ook werd ons beloofd dat er aerial to ground combat is. Genoeg te zien in de wereld, maar is het ook genoeg te beleven? Die vraag bleef voor ons nog onbeantwoord, gezien we alleen de combat tegen bosses hebben gezien, en niet de open-world questing en exploring gameplay.

Conclusie

Na anderhalf uur was onze mening wel opgemaakt over de gameplay die we konden testen in Crimson Desert. Wij beide houden erg van avontuur in onze games en vonden het dus ergens wel jammer alleen vandaag het combat gedeelte te zien was. Vooral met zo’n grote open wereld als Crimson Desert beloofd. De game staat of valt daarom bij de open world gameplay en quests die je kan doen. De combat zelf gaf ons genoeg variatie en goeie momenten dat we ervan overtuigd zijn dat als je meer tijd in het spel hebt gestopt dit zeker erg leuk gaat zijn.

Combat kun je leren, en Crimson Desert gaf ons in deze anderhalf uur dat we het speelde al een kleine leercurve. Wanneer de uiteindelijke game dan gaat uitkomen en je meer handvaten krijgt en tijd om te wennen kun je eigenlijk alleen maar concluderen dat deze game ontzettend veel potentie heeft. Wij kunnen niet wachten om meer te zien! Wat jij?

Crimson Desert heeft momenteel nog geen officiële releasedatum. De game staat vooralsnog gepland voor 2025, voor de PC, Xbox Series X/S en PlayStation 5.