Age of Empires 2 komt volgende maand naar PlayStation 5

Je weet dat het best wel triest is gesteld met PlayStation als de directe competitie veel meer games aan het releasen is voor jouw publiek dan jijzelf. Dat gezegd te hebben, verschijnt Age of Empires 2 Definitive Edition in mei op de PlayStation 5.

Age of Empires 2 Definitive Edition verschijnt op 6 mei op de PlayStation 5 en al op 1 mei als je de Premium Edition vooruitbesteld. Beide versies zijn nu al te koop in de PlayStation Store voor respectievelijk € 39,99 en € 59,99. Er is ook een bundel verkrijgbaar waarin je zowel Age of Empires 2 Premium Edition als Age of Mythology Premium Edition kunt kopen voor samen € 99,99. Je kunt Age of Mythology dan ook direct spelen aangezien die game al verschenen in op PS5.

Wat krijg je dan bij deze games?

Als je kiest voor de Standard Edition krijg je uiteraard de volledige game, maar ook alle eerder uitgebrachte DLC waaronder Chronicles: Battle For Greece en Return of Rome. Je krijgt ook de The Mountain Royals DLC en 24 geanimeerde profielafbeeldingen.

Ga je voor de Premium Edition? Dan krijg je alles wat je ook hebt in de Standard Edition, maar ook nog eens 5 dagen eerder toegang en de gloednieuwe The Three Kingdoms uitbreiding, maar deze verschijnt pas op 6 mei (op alle platformen).

Hoe speelt Age of Empires 2 op de PlayStation 5?

Alhoewel we je niet precies kunnen vertellen hoe deze game speelt en draait op de PlayStation 5, kunnen we je wel een indruk geven. We hebben kortgeleden namelijk een review geplaatst over de PlayStation 5 versie van Age of Mythology. Onze ervaring is dat deze game verrassend goed speelt op de PlayStation 5 en de game slim omgaat met de complexe menu’s waar deze franchise en genre bekend om staat.

Wil je de review teruglezen? Dat kan hier!