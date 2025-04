Switch 2 GameCube Controller werkt alleen met Classics

De officiële aankondiging van de Nintendo Switch 2 bracht gemengde gevoelens met zich mee vanuit de community. De aankondiging van GameCube Classics en daarbij de GameCube controller was ook welkom, maar nu lijkt er een addertje onder het gras te zitten.

De Switch 2 gaat op 6 juni 2025 in publieke release en Nintendo breidt daarbij ook Nintendo Switch Online stevig uit. Zo hebben ze bekend gemaakt dat de catalogus van GameCube langzaam wordt toegevoegd aan de bibliotheek van classic games.

Om te vieren dat GameCube-games te spelen zullen zijn op de Switch 2, bracht Nintendo het idee om ook de controller van de GameCube weer tot leven te brengen.

Toch lijkt er een flinke adder onder het gras te zitten met betrekking tot deze controller. In de Britse trailer van de GameCube-controller staat namelijk het volgende:

“The controller is only compatible with Nintendo GameCube – Nintendo Classics.”

Dit duidt mogelijk dat de controller alleen zal werken met de GameCube Classic games die te spelen zijn als je een Nintendo Switch Online subscriptie hebt. Titels zoals The Legend of Zelda: The Wind Waker, F-Zero GX en Soul Calibur 2 zijn titels die vanaf launch in de bibliotheek zullen staan en volledig compatibel zijn met de klassieke controller. De Switch 2 titels daarin tegen zullen naar uitspraak en verwachtingen mogelijk niet gaan werken met deze controller.

Toch is er enigszins hoop want in het verleden hebben wij ook gezien dat klassieke controllers toch werkte in games met soms wat belemmeringen. Mocht je een GameCube-adapter bezitten uit de Wii U-tijd, dan kun je die wel gewoon in de Switch 2-dock steken via USB, zodat je alsnog een GameCube controller kunt gebruiken.

De Nintendo Switch 2 zal op 6 juni 2025 te verkrijgen zijn bij verschillende verkopers voor een prijs vanaf €469,-.