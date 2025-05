Prijs stijging voor Xbox in Europa

Microsoft gaat hun prijzen verhogen voor Xbox consoles, controllers en games. Daarmee lijken ze Nintendo achteraan te gaan in deze tarieven oorlog

De consolefabrikant heeft ervoor gekozen om prijsstijgingen door te voeren van verschillende producten en heeft laten weten dat games richting het einde van het jaar ook duurder gaan worden. Hoeveel dit precies gaat betekenen voor games in Europa en euro’s is nog onduidelijk. Voor Amerika weten we dat dit naar verwachting rond de 80 dollar zal gaan zijn en dat zij ook de grootste financiële klappen gaan krijgen als het gaat om de prijsstijging van de consoles.

Wat worden de prijzen van Xbox?

De consoles zullen vanaf 01-05 een prijs gaan krijgen van gemiddeld 50 euro. Ook weten we dat controllers van Xbox hier niet buiten schot blijven (zoals bijvoorbeeld deze Xbox Doom Controller), en gaan ook een stijging in de aanschaf kosten zien. Het doorvoeren van deze prijsstijging komt naar verwachting door het huidige onzekere wereldwijde economische klimaat. Dit laat Windows Central weten op hun website. Voor jullie gemak hebben we het even voor je opgesomd!

Product Oude prijs Nieuwe prijs Series S 512GB 299,99 euro 349,99 euro Series S 1TB 349,99 euro 399,99 euro Series X Digital 499,99 euro 549,99 euro Seriex X 549,99 euro 599,99 euro Wireless Controller Core 59,99 euro 64,99 euro Wireless Controller Color 64,99 euro 69,99 euro Elite Wireless Controller Series 2 Core 139,99 euro 149,99 euro Elite Wireless Controller Series 2 Full 179,99 euro 199,99 euro

Het lijkt erop dat dit jaar niet alleen het jaar gaat zijn van mooie, goede nieuwe games, maar ook het jaar waarin we naar alle waarschijnlijkheid meer met de hand op de knip gaan leven in de uitgaven daarvan. Selectiever zijn in aankopen, kritischer kijken naar de interesses in de verschillende franchises en net die ene collector edition overslaan zijn hier allemaal het gevolg van. Natuurlijk houden we je bij intheGame op de hoogte van de laatste ontwikkelingen hierover.