Review: DOOM Xbox Controller

Om te vieren dat Bethesda’s DOOM: The Dark Ages eraan komt én op release te spelen valt via Xbox Game Pass, heeft Xbox recent twee Limited Edition controllers vrijgegeven die volledig in het thema staan van de gorey shooter.

Sinds DOOM in 2016 een reboot heeft gekregen, ben ik net als veel fans hooked. De eerste trailers zaten vol geweld en gore gepaard met een moddervette metal-esque soundtrack van Mick Gordon waar vandaag de dag nog steeds over wordt gepraat. Bethesda en id Software hebben ook echt een goede snaar geraakt bij veel gamers. Zo komt DOOM: The Dark Ages er binnenkort aan wat tevens de derde titel sinds de reboot gaat zijn.

Omdat Bethesda al enige tijd onder Xbox valt, waardoor de game op release dag al te spelen valt via Xbox Game Pass, is dit natuurlijk een perfecte kans om de glorie van DOOM verder te verspreiden in accesoires. Als we terugkijken naar het verleden stond Xbox in hun 360-era er bekend om dat zij veel Limited Edition controllers én consoles maakte. De introductie hiervan is een tijdje minder geworden, vooral tijdens de Xbox One tijdperk, maar het doet goed om te zien dat er weer controllers in een speciale color scheme te verkrijgen zijn.

Xbox heeft echter ook goed zijn best gedaan om niet één maar twee Limited Edition controllers uit te brengen in het thema van de game: één Limited Edition “normale” Xbox Controller én één Limited Edition Xbox Elite Controller. Ook is er een sticker/wrap te verkrijgen voor de Xbox Series X van DOOM: The Dark Ages.

Voel je als Doomslayer

“Launch the Slayer” is het eerste wat in je op komt zodra je de “normale” controller vastpakt. De controller neemt het thema van DOOM over door grotendeels de armor van de Doomslayer te mimicken. Aan de handgrepen zien we het metaal terugkomen van het pantser van de protagonist in de vorm van glad kunststof.

Natuurlijk zien we genoeg detail terug op dit gedeelte, zoals de Rune die in het bloed geschreven is en de overige splatters. Ook lijkt het erop alsof de controller zelf de strijd heeft meegemaakt door neppe schade in het pantser dat tevens ook relief bevat voor meer diepgang.

Omdat het een normale editie van de controller is, bevat de controller geen extra knopjes. Zo zien we wel de Screenshot/share-knop terug in het midden van de controller maar is er verder niets verandert.

Alhoewel het een normale editie is, heeft hij toch wat weg van een Elite controller. Zo volgen de handgrepen bijvoorbeeld dezelfde lijnen én bevat deze controller aan de achterkant ook rubberen grepen voor extra comfort en betere ligging in je hand.

De directional pad en facebuttons voelen echter een beetje goedkoop aan ten opzichte van de rest van de controller. Wat normaal de ABXY-knoppen moeten zijn, zijn nu omgetoverd tot Runes die we kennen uit de series (je kunt er helaas geen demonen mee summonen omdat ze werken als normale knoppen).

De knoppen voelen gewoon solide aan maar mijn kritiek puntje ligt bij het verfwerk. Zo lijkt het alsof de knoppen geen blanke lak hebben meegekregen uit de fabriek. Hierdoor lijkt er iets te missen op de knoppen en voelen ze tamelijk vreemd aan, ook ben ik bang dat deze knoppen iets sneller slijten dan de normale glanslak knopjes.

Waar te koop?

De nieuwe collectie van Xbox is te verkrijgen in de online Microsoft store maar ook bij selectieve online én fysieke verkooppunten.

De controller ter sprake in deze review is tijdelijk te verkrijgen voor €79,99. De Elite variant uit de collectie gaat in verkoop op 25 april en zal €199,99 kosten. Mocht je opzoek zijn naar de sticker/wrap voor je console, dan kun je deze krijgen voor €54,99.

Verdict

Dat Xbox weer bezig is met Limited Edition controllers te maken, is voor mij persoonlijk als muziek in de oren. Ook deze samenwerking met Bethesda’s en id Software’s DOOM: The Dark Ages is een pluspunt.

Als DOOM fan is dit zeker een must-have en een uniek item om toe te voegen aan je verzameling. De controller speelt zoals gewoonlijk fijn en heeft buiten de “goedkope” feel van de face buttons en directional pad niets aan te merken.

Wel is de prijs van €79,99 tamelijk hoog en kun je voor pakweg dezelfde prijs een eigen controller samenstellen in Xbox Design Lab.