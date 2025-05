Review: HyperX Cloud Mix 2

De HyperX Cloud Mix 2 is een headset waarbij de primaire focus niet ligt op het gamen, gek genoeg. Geluidskwaliteit van top niveau met een sleak design dat niet “gamer” schreeuwt.

Vandaag kijken we naar de HyperX Cloud Mix 2 van, de naam zegt het al, HyperX. Het bedrijf staat al enige tijd bekend om hun goede geluidskwaliteit, solide bouw en lange levensduur. Met deze hoofdtelefoon heeft goed features, maar ook zijn er een aantal punten die wat vragen opwekken.

What’s in the box?

Bij het uitpakken van deze hoofdtelefoon krijgen we een aantal noodzakelijke items, zoals kabels en meer. Ook krijgen we een stevige travel pouch die zou vallen onder een hard-shell case. De buitenkant is van stof en kan soms wat viezigheid vangen, ook zijn vingerafdrukken best goed te zien desondanks de zwarte kleur.

Als kabels krijgen we één 3.5 mm AUX-kabel en één USB-C naar USB-A 2.0 kabel. Deze kun je gebruiken om de Cloud Mix 2 op te laden maar is voornamelijk de bedoeling om de meegeleverde dongle met ontvanger aan te sluiten. De USB-C dongle, die ervoor zorgt dat je 2,4 GHz Low Latency mode kan gebruiken, kun je ook op PC aansluiten dankzij de meegeleverde adapter. Op de dongle zit een knopje waarmee je de microfoon van de hoofdtelefoon kan muten.

Features en design

Mocht je opzoek zijn naar een hoofdtelefoon die vrijwel alles in huis heeft, dan is dit een aanrader. De HyperX Cloud Mix 2 is uitgerust met genoeg functies die te bedienen zijn via de hoofdtelefoon zelf. Verwissel tussen Active Noise Cancellation en Ambient Mode met één druk op de knop, mute de ingebouwde microfoon of bedien je telefoon met de extra knop. Verder zien we ook een scrollwiel om het volume te bedienen, een USB-C poort om de headset op te laden en een 3.5 mm AUX-aansluiting om de headset nóg meer connectiviteit mogelijkheden te geven.

Het apparaat bezit ook over een 2,4 GHz Low Latency mode, deze kan gebruikt worden door de meegeleverde USB-C Dongle te gebruiken in plaats van bluetooth. De Dongle kun je in vrijwel elk apparaat duwen waardoor de hoofdtelefoon bruikbaar wordt op een gevarieerd aantal platformen. Denk bijvoorbeeld aan de Nintendo Switch, PC, PlayStation en zelfs Steam Deck! Ook werkt het apparaat natuurlijk op je mobiele telefoon, waar tevens ook de HyperX NGENUITY app beschikbaar is (Ook beschikbaar voor PC met dezelfde functionaliteiten). Hiermee heb je de mogelijkheid om een aantal instellingen aan te passen zoals de EQ van de drivers én de functie van de headset knoppen.

De HyperX Cloud 2 MIX heeft een minimalistisch maar robuust design en valt niet op bij het dragen in het openbaar. Comfort zit bij de headset wel snor, zo zijn de oorkappen uitgerust met nepleer en liggen ze prettig op de oren. Je hoofd wordt niet samen geperst door deze hoofdtelefoon, want de clamping force is eigenlijk precies goed. Ook de hoofdband is uitgerust met een zachter stuk zodat het iets prettiger op je hoofd ligt.

Prestaties

De HyperX Cloud 2 MIX hoofdtelefoon presteert goed en is prettig in gebruik. Dankzij de 40 mm drivers die ingebouwd zijn in de closed back earcups, heb je een goed geluid. Hoge en lage frequenties zijn goed aanwezig waardoor je niets mist in je favoriete nummer, serie, film of game.

De 2,4 GHz Low Latency mode in gebruik met de dongle werkt goed en geluid is nagenoeg instant. Mocht je toch willen switchen naar bluetooth connectiviteit terwijl je onderweg bent, dan kun je de dongle wegstoppen in de hoofdtelefoon zelf. Onder een van de earcup plates, die magnetisch goed vastzitten, zit namelijk een compartiment waar de dongle inpast zodat je deze niet verliest.

Batterijduur mag ook zeker vernoemd worden. De hoofdtelefoon kan tot wel 110 uur meegaan met één charge (Noise Cancellation uit mét bluetooth verbinding), en laadt binnen pakweg 3 uur op van 0% naar 100%.

Mocht je geen juice meer hebben in de headphones dan kun je altijd nog gebruik maken van de 3.5 mm jack om direct met je apparaat te verbinden. Natuurlijk heb je via deze methode geen audio latency maar verlies je wel alle controle over de features met ingebouwde knoppen.

Verbinding is prima en heeft een bereik tot 20 meter van je audio source. Voor deze hoofdtelefoon is dat meer dan zat, aangezien deze gericht is richting dagelijks gebruik buitenshuis zoals tijdens het reizen, sporten of een korte break op het werk.

De Active Noise Cancellation werkt ook prima en lijkt beter te worden nadat de functie enkele seconden is ingeschakeld. Geruis, geschreeuw en ander geluid wordt goed te niet gedaan, maar kan in sommige omstandigheden enigszins gehoord worden.

Ambient mode, de manier waarop je de buitenwereld toch zou kunnen verstaan, is een aangename functie voor een over-ear hoofdtelefoon alleen is het niet heel hard. Zo lijkt het meer een functie die de headset veranderd van een closed earcup naar een open earcup. Gesprekken voeren is zeker mogelijk maar vond ik persoonlijk toch makkelijker om het apparaat eventjes af te zetten.

Goed apparaat met rare keuzes

De HyperX Cloud 2 MIX is een stevige hoofdtelefoon met een stevige prijs van € 199,-. Ondanks deze prijs zijn er toch wel een aantal punten die wat vraagtekens met zich meebrengen.

Laten we eens het voorbeeld nemen van de ear cushions. Deze zijn gemaakt van nepleer waardoor deze een aangename aansluiting hebben op je hoofd. Het nadeel van de cushions is dat ze niet afneembaar zijn waardoor ze ook niet te vervangen zijn mochten ze ooit versleten raken. Uit persoonlijke ervaring met headsets die ook (nep)leer gebruikten, kan dit op den duur gaan rafelen en afbrokkelen.

Ook ben ik niet heel tevreden over de keuze van een scrollwiel voor het volume. De scrollwiel is tamelijk gevoelig en kan al snel versteld worden. Zo merkte ik bij het dragen van een hoodie of winterjas dat ik al snel met de volume knop ergens langs gekomen was. Het is best vervelend om iedere keer je volume aan te passen door een beweging die je maakte. Ook is het niet mogelijk om de on-board controls uit te zetten via de app of hoofdtelefoon om het probleem te omzijlen. Graag zou ik hier gewoon twee knopjes zien om je volume te verstellen.

Ook de microfoon is niet heel denderend en niet echt om naar huis te schrijven. Het is weliswaar een apparaat waarbij de primaire focus ligt op iets anders dan gamen, maar met deze ingebouwde microfoon is het misschien nog beter om de microfoon te gebruiken van je telefoon of PlayStation controller. Zo is de geluidskwaliteit niet aangenaam om te horen en pakt vaak geluiden van je omgeving eerder op dan je stem.

Verdict

De HyperX Cloud 2 MIX is een hoofdtelefoon die ideaal is voor een druk persoon, gamer of niet. Dankzij de geluidskwaliteit en robuuste bouw en minimalistisch design is het een apparaat die wel tegen een stootje kan en prima is om mee naar buiten te nemen.

Natuurlijk ook ideaal om mee te nemen op reis dankzij zijn lange batterijduur en gevarieerde opties om aan te sluiten op verschillende apparaten. Onaangenaamde geluiden worden ook goed weggefilterd dankzij de Active Noise Cancellation alhoewel hier nog wat ruimte is voor verbetering.

Dankzij de HyperX NGENUITY app kun je de hoofdtelefoon aanpassen naar jouw wensen maar mist het de functionaliteit om de knoppen uit te zetten die in de headset zitten.