Guild Wars 2 Absolution brengt nieuwe Fractal

Janthir Wilds blijkt een enorm succes voor ArenaNet’s Guild Wars 2. De game heeft momenteel een verhoogde populariteit en trekt veel nieuwe spelers. Buiten dat komt nu dan ook de vierde en laatste DLC voor de expansion eraan: Absolution!

Absolution brengt een aantal toffe toevoegingen, waaronder de conclusie van het verhaal voor Janthir Wilds. Buiten dat zien we een nieuwe Fractal en Legendary Backpack in de laatste trailers. Homestead veelgebruikers zullen ook blij zijn met de verdubbeling in decoratie limiet – van 1,000 naar 2,000! Ook de Homestead Mastery krijgt nu een max van 500. Absolution verschijnt op 3 juni!

De ooit majestueuze stad Bava Nisos, een trots symbool van de Mursaat, ligt nu als een verwrongen ruïne onder het gewicht van 300 jaar ongetemde magie. Spelers kunnen zich binnenkort voorbereiden op een grootschalig meta-event dat hen stap voor stap naar het hart van deze nieuwe explorable zone leidt — recht naar de Mists Gate. Ook de Titans zullen hier weer dik aanwezig zijn. In de populaire Convergence mode, speciaal ontworpen voor groepen tot zo’n 50 spelers, maakt een angstaanjagende nieuwe wereldbaas zijn opwachting: de titan Ura. Deze titan lijkt nogal wat weg te hebben van een oude bekende raid boss: Gorseval. Check de trailer hier beneden, zie jij het ook?

Het is alweer een tijdje geleden dat ArenaNet nieuwe Fractals introduceert. Toch ziet Absolution dit wel gebeuren. Net zoals de gehele expansion, zal ook deze in het teken staan van de Kodan. Het is een trip naar het verleden en zal voornamelijk inspelen op de cultuur van dit ras. Daarnaast zien we events uit de tijd van Jormag. Events die we nog niet eerder hebben kunnen ervaren. Dit is ook niets nieuws, gezien Guild Wars 2 vaker gebruik maakt van Fractals om dieper in de lore van de game te duiken. De taferelen rondom Jormag zijn ook de start van de migratie van de Kodan, die van Tyria vluchten naar de Janthir Wilds.

Buiten de story en Fractal die we gaan zien, zal ook een nieuwe legendarische backpiece naar de game verschijnen. Eentje die ook een Glider skin met zich meebrengt.

”An immortal shadowy demonic presence from the Mists, Orrax is here to be your new best friend! Go on adventures! Glide around! Find some tasty snacks! Make a bargain for your immortal soul! Swish a fancy new tail that you may not have had a few moments before! Orrax will join you on all of your adventures, just as soon as you finish letting it manifest through you into Tyria.”