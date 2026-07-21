The Witcher 3 naar Gamescom 2026 met nieuwe DLC

EvenementenGamescomNieuws Malvin Schuivens 21 juli 2026
The Witcher 3: Wild Hunt is al 10 jaar uit en CD Projekt RED kondigde onlangs na veel speculeren een nieuwe DLC aan genaamd Songs of the Past. Vandaag kondigt de studio aan met de game naar Gamescom 2026 te gaan!
De studio kondigt ten eerste een nieuwe trailer voor de Witcher 3 DLC aan, deze zal worden getoond tijdens Gamescom Opening Night Live. Ook zullen ze de game showcasen op de beursvloer, evenals staat de studio open voor speciale behind the scenes in de business area.
Gamers die naar Gamescom gaan kunnen CD Projekt RED vinden in hal 8.1 in het mooie Keulen. Songs of the Past zal spelers opnieuw in de schoenen van Geralt of Rivia zetten, waar zij een volledig nieuwe verhaallijn zullen spelen. Verder is er nog niks bekend over de uitbreiding, maar meer wordt dus snel bekend tijdens Opening Night Live. De huidige release window voor deze DLC staat op 2027. Gaan we tijdens de show een releasedatum krijgen?
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CD Projekt RED DLC gamescom 2026 Opening Night Live Songs of the Past The Witcher 3
About the author
Gaming journalist met een zwak voor alles wat groots, meeslepend en een beetje duister is. Mijn hart ligt bij MMORPG’s—eindeloze werelden vol lore, grind en epische avonturen waar ik met plezier in verdwijn. Maar ook fantasy en souls-like games weten me keer op keer te grijpen. Naast gamen ben ik een enorme hardware-peripheral fanaat, met een bijzondere obsessie voor toetsenborden. Ik kijk daar net zo kritisch naar als naar een lastige boss fight. Daarnaast ga ik graag in gesprek met ontwikkelaars en duik ik regelmatig in interviews om de verhalen achter de games, films of sterren naar boven te halen.
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