The Witcher 3 naar Gamescom 2026 met nieuwe DLC

The Witcher 3: Wild Hunt is al 10 jaar uit en CD Projekt RED kondigde onlangs na veel speculeren een nieuwe DLC aan genaamd Songs of the Past. Vandaag kondigt de studio aan met de game naar Gamescom 2026 te gaan!

De studio kondigt ten eerste een nieuwe trailer voor de Witcher 3 DLC aan, deze zal worden getoond tijdens Gamescom Opening Night Live. Ook zullen ze de game showcasen op de beursvloer, evenals staat de studio open voor speciale behind the scenes in de business area.

Gamers die naar Gamescom gaan kunnen CD Projekt RED vinden in hal 8.1 in het mooie Keulen. Songs of the Past zal spelers opnieuw in de schoenen van Geralt of Rivia zetten, waar zij een volledig nieuwe verhaallijn zullen spelen. Verder is er nog niks bekend over de uitbreiding, maar meer wordt dus snel bekend tijdens Opening Night Live. De huidige release window voor deze DLC staat op 2027. Gaan we tijdens de show een releasedatum krijgen?