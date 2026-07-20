HoYoverse onthult Gamescom 2026 line-up

EvenementenGamescomNieuws 1 Malvin Schuivens 20 juli 2026
HoYoverse heeft de volledige line-up voor Gamescom 2026 bekend gemaakt. Van 26 tot en met 30 augustus kunnen bezoekers terecht in Hal 6.1, stand B030, waar Hoyo de nieuwste titels en populaire live-service games presenteert. Daarnaast is HoYoverse dit jaar voor het eerst ook aanwezig in de business area.
De grootste eyecatchers zijn Honkai: Nexus Anima en Petit Planet, die allebei hun Gamescom-debuut maken. Bezoekers kunnen beide games zelf spelen. In Honkai: Nexus Anima staat het verzamelen van Anima, exploration en strategic Nexus Battles centraal, terwijl Petit Planet spelers kennis laat maken met een gezellige life sim waarin je bouwt, boert en de Starsea verkent.
Ook de bekende HoYoverse-titels zijn van de partij. Genshin Impact krijgt een volledig in het teken van Snezhnaya staande booth, inclusief herkenbare locaties uit de nieuwe regio en exclusieve merchandise. Honkai: Star Rail brengt bezoekers naar Planarcadia, waar activiteiten, cosplayers en merchandise rondom de recente versie 4.4-update centraal staan. Zenless Zone Zero viert zijn tweede verjaardag met een interactieve stand vol cosplayshows, fotomomenten, een Bangboo-expositie en diverse minigames. Bezoekers kunnen daarnaast exclusieve goodies bemachtigen en speciale merchandise aanschaffen.
Gamescom 2026 vindt plaats van 26 tot en met 30 augustus in Keulen. HoYoverse belooft bezoekers opnieuw een uitgebreide beursstand vol speelbare demo’s, activiteiten en exclusieve beloningen. Bereid je voor op de shop, die is altijd mega druk!
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gamescom 2026 honkai nexus anima Hoyoverse petit planet
About the author
Gaming journalist met een zwak voor alles wat groots, meeslepend en een beetje duister is. Mijn hart ligt bij MMORPG’s—eindeloze werelden vol lore, grind en epische avonturen waar ik met plezier in verdwijn. Maar ook fantasy en souls-like games weten me keer op keer te grijpen. Naast gamen ben ik een enorme hardware-peripheral fanaat, met een bijzondere obsessie voor toetsenborden. Ik kijk daar net zo kritisch naar als naar een lastige boss fight. Daarnaast ga ik graag in gesprek met ontwikkelaars en duik ik regelmatig in interviews om de verhalen achter de games, films of sterren naar boven te halen.
Binnen de bloeiende wereld van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle speler. Sinds de oprichting in 2011 heeft het platform zich ontwikkeld tot een toonaangevende community binnen de gaming- en entertainmentsector, gedreven door een sterke passie voor actueel nieuws en boeiende content.
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