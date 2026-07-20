HoYoverse onthult Gamescom 2026 line-up

HoYoverse heeft de volledige line-up voor Gamescom 2026 bekend gemaakt. Van 26 tot en met 30 augustus kunnen bezoekers terecht in Hal 6.1, stand B030, waar Hoyo de nieuwste titels en populaire live-service games presenteert. Daarnaast is HoYoverse dit jaar voor het eerst ook aanwezig in de business area.

De grootste eyecatchers zijn Honkai: Nexus Anima en Petit Planet, die allebei hun Gamescom-debuut maken. Bezoekers kunnen beide games zelf spelen. In Honkai: Nexus Anima staat het verzamelen van Anima, exploration en strategic Nexus Battles centraal, terwijl Petit Planet spelers kennis laat maken met een gezellige life sim waarin je bouwt, boert en de Starsea verkent.

Ook de bekende HoYoverse-titels zijn van de partij. Genshin Impact krijgt een volledig in het teken van Snezhnaya staande booth, inclusief herkenbare locaties uit de nieuwe regio en exclusieve merchandise. Honkai: Star Rail brengt bezoekers naar Planarcadia, waar activiteiten, cosplayers en merchandise rondom de recente versie 4.4-update centraal staan. Zenless Zone Zero viert zijn tweede verjaardag met een interactieve stand vol cosplayshows, fotomomenten, een Bangboo-expositie en diverse minigames. Bezoekers kunnen daarnaast exclusieve goodies bemachtigen en speciale merchandise aanschaffen.

Gamescom 2026 vindt plaats van 26 tot en met 30 augustus in Keulen. HoYoverse belooft bezoekers opnieuw een uitgebreide beursstand vol speelbare demo’s, activiteiten en exclusieve beloningen. Bereid je voor op de shop, die is altijd mega druk!