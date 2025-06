Lies of P: Overture is nu beschikbaar!

Lies of P: Overture kreeg zojuist tijdens de Summer Game Fest van 2025 een nieuwe trailer en direct het nieuws: De DLC is vanaf nu speelbaar! Check de trailer hier beneden, of ga zelf vast spelen via deze link (PC).

Lies of P is een geliefde game binnen onze redactie. Sommigen vinden het zelfs de beste Soulslike die we hebben gekregen tot dusver. Of je het daar nu wel of niet mee eens bent – het is sowieso een goede game! Heb jij altijd willen weten wat zich voor het verhaal van de game af heeft gespeeld? Check dan zeker de Overture expansion. Trailer? Die kan je hier beneden kijken.

Lies of P: Overture is vanaf nu beschikbaar voor PC en consoles. Ga jij de DLC checken? Laat het ons weten in de reacties hier beneden!