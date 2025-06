Mafia the Old Country cinematic trailer getoont

De verwachtingen voor de nieuwe Mafia-game zijn hoog, en deze nieuwe trailer voor Mafia: The Old Country heeft die alleen maar verhoogd.De trailer biedt een eerste glimp van wat spelers kunnen verwachten in deze gloednieuwe toevoeging aan de iconische maffia-franchise. De beelden tonen hints over een nieuwe, spannende setting en een duister verhaal dat zich afspeelt in het oude Europa.

Hoewel er nog weinig bekend is over de specifieke details van de gameplay en het plot, lijkt Mafia: The Old Country een frisse draai te geven aan de vertrouwde formule. Het gebruik van een Europese setting opent de deuren naar nieuwe verhalen, cultuur en maffia-onderwereld die tot nu toe niet zo uitgebreid zijn verkend in de serie.

Een Terugblik op Mafia en de Latere Titels

De Mafia-franchise begon in 2002 met Mafia: The City of Lost Heaven, een openwereldgame die zich afspeelde in een fictieve stad in de jaren 30, die sterk geïnspireerd was door steden als Chicago en New York. De game werd geprezen om zijn gedetailleerde verhaallijn, authentieke sfeer en uitdagende gameplay, waarin je de rol van Tommy Angelo op je nam, een gewone man die zich opwerkt in de maffia.

Het succes van het eerste deel leidde tot vervolggames, waaronder Mafia II (2010) en Mafia III (2016), die beide sterk gericht waren op het creëren van meeslepende werelden en intense verhalen over de maffia en de gevolgen van criminaliteit. Mafia II bracht de speler naar de stad Empire Bay in de jaren 40 en 50, terwijl Mafia III zich afspeelde in New Bordeaux in de jaren 60, met een focus op de gevolgen van raciale spanningen en oorlogstrauma’s.

Met Mafia: Definitive Edition (2020) werd het originele Mafia-spel volledig gereviseerd, en fans kregen de kans om opnieuw het verhaal van Tommy Angelo te beleven met moderne graphics en verbeterde gameplay. Dit leidde tot een hernieuwde belangstelling voor de franchise en maakte de weg vrij voor Mafia: The Old Country.