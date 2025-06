Persona 4 Revival officieel onthuld

De remake die iedereen verwachte is eindelijk aangekondigd. De Persona 4 Remake heet Persona 4 Revival en werd tijdens de Xbox Showcase aangekondigd voor PC, Xbox en PlayStation 5.

We moeten het voorlopig wel nog even doen met deze teaser trailer want echt concrete details zijn niet vrijgegeven door Atlus. De game komt in ieder geval op dag één naar Game Pass.

Terwijl de hele wereld geduldig wacht op Persona 6 zijn we al aan de slag mogen gaan met Persona 3 Reload en ziet het er naar uit dat we ook nog aan de slag mogen gaan met Persona 4 Revival voor we aan de slag mogen gaan met Persona 6. Alhoewel we eigenlijk al weten wat we mogen verwachten van een Persona remake, zijn we zeer benieuwd hoe deze klassieker er uit ziet op de moderne consoles. Daar moeten we nog even op wachten, want we hebben nog geen release datum gekregen.

