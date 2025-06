Blood of the Dawnwalker laat meer gameplay zien

Op 13 januari dit jaar werd een nieuwe RPG onthuld door Rebel Wolves en Bandai Namco: Blood of the Dawnwalker. Deze RPG verteld een soort Witcher verhaal, maar dan met vampiers. Poolse ontwikkelaars zijn in ieder geval lekker bezig de laatste tijd. Ook nu weer, laat Rebel Wolves nieuwe gameplay zien van hun vampier game.

Rebel Wolves laat zo’n 20 minuten aan Blood of the Dawnwalker gameplay zien in deze nieuwe video. Hier zien we meer over het verhaal, de combat en de setting. Wat al snel opviel, is dat de camera angle nogal dichtbij is, maar dat zal hopelijk aan te passen zijn. Daarnaast zien we een aantal verrassende maar wel echt toffe keuzes. Check de trailer zelf maar eens!

Dawnwalker Come Deliverance?

Wat ik zelf heel tof vind om terug te zien, is de combat. Deze lijkt te lenen van games als Kingdom Come: Deliverance (2) en de Fallout titels. Zo is er bijvoorbeeld de mogelijkheid om de game te pauzeren en skills te kiezen uit je skill wheel. Je ziet hier de cameraperspectieven veranderen van third-person naar first-person naar een volledig ander perspectief, allemaal in 5 seconden. Dit gaf mij in ieder geval enorm het Fallout gevoel. Daarnaast werkt de combat een beetje zoals in KCD, waar je rekening moet houden met de richting die jouw personage op zal slaan.

Je health is in deze game gekoppeld aan hoe veel honger je hebt, je bent immers een vampier. Aan jou de keuze om mensen of dieren van hun bloed te ontlasten. Wanneer je begint met bloed zuigen, kan je ook kiezen om op een bepaald moment te stoppen, zodat je de mensen niet daadwerkelijk vermoord. Je kan zelfs kiezen om alleen dieren uit te zuigen van hun bloed, zodat je nooit daadwerkelijk mensen aan hoeft te raken. Door de wereld heen lopen kan op meerdere manieren. We zien in deze trailer voornamelijk hoe parkour over de daken zal gaan. Uiteraard kan je gewoon klimmen en klauteren, maar je hebt ook de mogelijkheid om een soort soft-teleport te gebruiken om snel van daken te wisselen. Cool! toch?

Een ware RPG

Blood of the Dawnwalker is een echt rollenspel. Je kan skills en passives kopen, je kan keuzes maken in dialogen en je kan zelf kiezen hoe je quests aanpakt. Zo zien we in de trailer ook keuzes binnen dialogen. Sommige zijn time-based, dus daar zal je snel moeten reageren. Je zult ook quests moeten onderzoeken, zo kom je achter steeds meer hints en kan je een beter beeld vormen van de keuzes die je moet maken in het vervolg van de quest. Maar, je kan er ook voor kiezen om directe naar de bad guy toe te gaan, als je überhaupt al weet wie de bad guy is, en deze te vermoorden. Rebel Wolves is in ieder geval op zoek naar manieren om zoveel mogelijk vrijheid te bieden aan spelers. Speedrunners, letten jullie op?

Blood of the Dawnwalker verschijnt ergens in 2026. Wat vind jij tot dusver van de game? Laat het ons weten!