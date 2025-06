THQ Nordic organiseert eigen showcase op 1 augustus

De “Titan-Sized Showcase” van THQ Nordic staat officieel gepland voor 1 augustus. Zo’n 3 weken vóór Gamescom. Dit moet haast wel een bevestiging zijn dat het bedrijf met hun line-up ook op Gamescom staat, toch?

THQ Nordic maakt fans al een beetje warm met een paar korte teasers. Je kunt de teaser trailer al op YouTube bekijken, maar vermoedelijk hebben ze ergens al iets cryptisch verklapt. Ze beloven namelijk enkele “World Premieres”, maar ook nieuwe updates over reeds aangekondigde titels, waarbij we eindelijk enkele release dates krijgen.

Onderdeel van de showcase zijn in ieder geval de volgende games:

Gothic 1 Remake

Titan Quest 2

Reanimal

The Eternal Life of Goldman

Wreckfaet 2

Daarbij geven ze hints naar games die te maken hebben met het volgende: “Think Dark and thrilling or colorful and heartwarming or even a true family game”. Dark and thrilling kan niets anders betekenen dan Darksiders, waar ze vorig jaar een teaser van deelde. Colorful and heartwarming zou zomaar eens een nieuwe Spongebob kunnen zijn. Een heuse family game? Geen idee! Verder geven ze een aantal dingen nog niet prijs en moeten we daarop geduldig wachten tot 1 augustus. De showcase gaat van start op 21:00.

THQ naar gamescom?

Mocht het zo zijn dat THQ Nordic dit jaar weer naar Gamescom gaat, mag je uiteraard van ons verwachten dat wij uitvoerig verslag doen van de getoonde titels. Net als vorig jaar dus. Check vooral onze Gamescom coverage van 2024 op de website of Tiktok, want veel games uit de aankomende showcase, hebben we vorig jaar al mogen zien!