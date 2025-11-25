HDCC | Een interview met Jane Perry & Tim Downie van Baldur’s Gate 3

Eerder spraken we al met de cast van Clair Obscur: Expedition 33. Dit keer gaan wij ongeveer 15 minuten in gesprek met Jane Perry (Mystra) en Tim Downie (Gale) van Baldur’s Gate 3. Waar doen we dit? Op Heroes Dutch Comic Con 2025 natuurlijk!

De eeuwige strijd over wie meer superieur is staat in de spotlight in ons gesprek met Gale en Mystra van Baldur’s Gate 3. Daarnaast praten we over voice-acting vs. on-screen acting, de vrijheid van voice-acting én de Efteling. Ja, dat hoor je goed! Deze twee industrie veteranen brengen een gezellige sfeer, diepgaande antwoorden en nog zoveel meer. Benieuwd? Check het hier beneden!