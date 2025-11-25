Background

HDCC | Een interview met Jane Perry & Tim Downie van Baldur’s Gate 3

EvenementenInterviews Malvin Schuivens 25 november 2025

baldur's gate 3

Eerder spraken we al met de cast van Clair Obscur: Expedition 33. Dit keer gaan wij ongeveer 15 minuten in gesprek met Jane Perry (Mystra) en Tim Downie (Gale) van Baldur’s Gate 3. Waar doen we dit? Op Heroes Dutch Comic Con 2025 natuurlijk!

De eeuwige strijd over wie meer superieur is staat in de spotlight in ons gesprek met Gale en Mystra van Baldur’s Gate 3. Daarnaast praten we over voice-acting vs. on-screen acting, de vrijheid van voice-acting én de Efteling. Ja, dat hoor je goed! Deze twee industrie veteranen brengen een gezellige sfeer, diepgaande antwoorden en nog zoveel meer. Benieuwd? Check het hier beneden!

Tagged as:

Share on
Avatar

About the author

Malvin Schuivens

Hi! Ik ben Malvin! Fanatiek gamer en eeuwig kind. MMO's is waar het allemaal begon, maar tegenwoordig gebruik ik mijn rukbunker ook wel voor een lekker potje Rainbow Six Siege of Apex Legends. Buiten de games ben ik altijd in voor een toffe serie of film.

More posts Follow

Be the first to leave a comment

Previous

You may also like

Over intheGame

Binnen de bloeiende omgeving van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle entiteit en een integraal onderdeel van het dynamische ecosysteem van iTGmedia. Sinds zijn oprichting heeft intheGame zich gevestigd als een toonaangevende gemeenschap binnen de wereld van gaming en elektronisch amusement, gedreven door een passie voor het delen van actueel nieuws en boeiende content.

intheGame zoekt jou

Ben jij geïnteresseerd in het versterken van ons team?
 Dan zijn we op zoek naar jou!

Mail ons!

Join de community

Wij delen onze passie graag met jou op zoveel mogelijk manieren. Volg ons op onze kanalen!

Facebook Instagram Youtube Tiktok X-twitter

Copyright 2015 – 2024 © iTGmedia |
Creative direction en ontwikkeling:

Pixel Moods Logo
studio skoivens logo

Hostingbeheer & sponsor:

Logo Iwan

Login to enjoy full advantages

Please login or subscribe to continue.

Go Premium!

Enjoy the full advantage of the premium access.

Stop following

Unfollow Cancel

Cancel subscription

Are you sure you want to cancel your subscription? You will lose your Premium access and stored playlists.

Go back Confirm cancellation