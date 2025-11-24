HDCC | Een interview met Shala Nyx & Maxence Cazorla van Clair Obscur: Expedition 33

Het is geen geheim dat wij bij intheGame fan zijn van Clair Obscur: Expedition 33. Sterker nog, hier is onze lovende review! Tijdens Heroes Dutch Comic Con 2025 kregen wij de kans om ongeveer 15 minuten in gesprek te gaan met twee hele toffe stemacteurs uit de game: Shala Nyx en Maxence Cazorla.

Expedition 33 is de meest genomineerde The Game Awards game en dat willen wij maar al te graag met jullie vieren. Om dit te doen zijn we van het mooie zuiden naar Utrecht gevlogen (gewoon met de auto) en in gesprek gegaan met Shala Nyx (Sciel) en Maxence Cazorla (Esquie). Sterker nog, Maxence heeft de motion capture gedaan voor Renoir, Verso én Gustave. Als dat niet twee getalenteerde mensen bij elkaar zijn, dan weet ik het ook niet meer. Wil jij dit gesprek over baguettes, stroopwafels en het werken als stemacteur voor Expedition 33 niet missen? Check dan dit interview!