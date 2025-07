Review: REMATCH

Als je FIFA Pro Clubs en Rocket League fuseert, dan krijg je de nieuwe competitive game REMATCH . Een nieuwe voetbalgame die simpel is gepaard maar toch ook een dosis skill verwacht.

Bijna elke gamer die van sportsgames houdt heeft zich vast en zeker wel vermaakt met op een FIFA-game in de game modus Pro Clubs. Met je eigen komische karakter die het hoofd heeft van een alien, zo snel rent als Usain Bolt én tegelijkertijd even groot is als de gemiddelde Hobbit. In REMATCH kun jij met je vrienden nóg meer herinneringen maken.

Deze competitive simcade is niet alleen tactisch maar vereist ook nog eens skill en het liefste ook nog communicatie. Win wedstrijden in verschillende formats: 3v3, 4v4 of zelfs 5v5. Iedere format heeft z’n eigen speelstijl en het is aan jouw om de perfecte speler op de pitch te worden die iedereen in zíjn team wilt.

Leren lopen voordat je kan rennen

REMATCH is eerlijk gezegd de meest ‘simcade’ voetbalervaring die we tot nu toe hebben gezien, en tegelijkertijd is het ook een zeer tacktische game. Ja, het oogt in eerste instantie alsof je even snel een potje kan knallen, alsof het gewoon je casual voetbalgame is. Maar daar zit je bij REMATCH harstikke fout.

Vergelijk het een beetje met Rocket League, maar dan nog pittiger. Alles is handmatig; het passen, schieten maar ook sprinten en de tricks aan de bal. Niet zoals de klassieke voetbalgames waar je gewoon op ‘pass’ ramt en de CPU je helpt met de richting van de bal naar een teamgenoot. In REMATCH? Nope. Je moet letterlijk mikken, curven en passen met beide analoge sticks. Richting kiezen? Zelf doen. Keepen? Handmatig. Spelen met de bal? Een hele klus.

Het voelt een beetje aan alsof je een Call of Duty speelt maar dan met een bal. Soms wordt het iets te veel, maar als je een bal lekker boven in de hoek krult waar de keeper niet bij komt dan voelt het toch verdomd lekker. Als je de controls eenmaal onder de knie hebt, dan zullen er nog veel avonden volgen met: “Ach.. nog één potje dan?”.

Tempo, tempo, tempo

Met het tempo van het spel heeft Sloclap een ideale balans gevonden bij deze competitive game.

Er zijn verschillende “game modes” maar ze hanteren allemaal één basis regel. Een kort potje van zes minuten waarbij er geen downtime is van de klok, behalve als er gescoord is. De actie op het veld kan er soms heel gebalanceerd aan toegaan waardoor de zes minuten soms veel te kort lijken. De matches kunnen echter ook korter duren dankzij een regel die is ingevoerd. De mercy rule, dit is een regel waarbij de game eerder stop gezet wordt als één team met 4 goals voor staat op de tegenpartij. Geen kans op die mythische comeback dus, maar word je ook een vernedering bespaard zoals Brazilië tegen Duitsland.

Om ruzie te voorkomen, zijn er ook geen posities vooraf in de lobby maar kun je zelf je positie kiezen door er simpelweg naar toe te rennen. Spawn je als keeper maar hoor je vaker “Pietertje, even wisselen”, dan kun je gewoon uit het 16-meter gebied rennen en iemand anders de klus opdragen.

Goede fundering

REMATCH heeft alles in huis om een grote game te worden. Naast dat deze voetbalgame een aantal regels herschrijft die we kennen uit andere gelijksoortige games, biedt het ook nog een opfrissing in de competitive scene. Ja, het lijkt inderdaad veel op Rocket League maar het is toch wel echt anders.

Alhoewel de game een goede basis heeft, zien we wel nog veel dingen terug waarop het lijkt alsof de game te vroeg gelanceert is. De basis controls zoals het schieten zijn allemaal prima, maar zodra we gaan kijken naar de diepere gameplay merk je al snel dat er nog veel gepolijst mag worden. Tackles en hun animatie daarbij zie je bijvoorbeeld pas heel laat of zelfs niet. De movement is soms heel stroef en heb je niet echt het gevoel alsof je in controle bent van de bal.

Potentie voor het grote scherm

REMATCH heeft naar mijn mening een potentie om groot te worden binnen de esports. De game biedt een leuke gameplay, die vrijwel iedereen kan oppakken, maar moeilijk te meesteren is.

Het spelen is één ding maar het meesteren is een tweede. Het team aspect is dan ook heel erg belangrijk in dit spel. Communicatie met een groepje vrienden of een esports team draagt in mijn ogen de game tot een nieuw niveau. Zo ben ik best benieuwd naar het skillniveau van de game over een aantal maanden. Ondertussen zijn er al clips online van mensen die al bepaalde mechanics hebben gevonden waardoor ze gewoon megagoed zijn, maar dat zullen er in de loop van de tijd alleen nog maar meer worden heb ik het gevoel.

Ik hoop zelf dan ook dat Sloclap met deze game naar het grote doek komt, waardoor er een opfrissing komt qua games in de esports scene.

Verdict

REMATCH is een voetbalgame die de regels van menig andere balsportgame uit het raam mikt en je een nieuwe manier van spelen aanleert.

De korte games zorgen ervoor dat je even snel een potje kunt spelen, mocht je niet zoveel tijd hebben. Heb je de controls onder de knie, dan zal het niet snel bij één potje blijven.

Verder speelt de game prima, maar is er nog flink werk aan de winkel om de game tot een echte contender te maken in de competitive scene.

REMATCH is te verkrijgen voor Playstation 5, Xbox Series X | S en PC voor €24,99,-