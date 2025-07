Nintendo bevestigd The Legend of Zelda film cast

Onlangs heeft Nintendo via social media laten weten wie de rol van Zelda en Link op zich zullen nemen in de Live Action-verfilming van The Legend of Zelda. Buiten de twee hoofdrollen zijn er geen andere rollen bekend gemaakt.

Bo Bragason zal de rol van Zelda aannemen, terwijl Benjamin Evan Ainsworth de rol van Link op zich neemt. Bragason kennen we onder andere van Renegade Nell, The Radleys, Censor en Three Girls, terwijl Ainsworth vooral bekend is van Son of a Critch, Pinocchio (2022) en The Haunting of Bly Manor. Beide acteurs dus iets minder bekend dat de fancast die al enkele maanden op het internet zijn ronde maakt.

De film moet op 7 mei 2027 uitkomen.