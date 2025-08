Koei Tecmo viert 25 jaar Dynasty Warriors met aankondigingen

Dynasty Warriors bestaat 25 jaar en dat viert Koei Tecmo met een aantal toffe aankondigingen voor fans. Eerder zagen we de release van Dynasty Warriors: Origins, maar we krijgen nog veel meer Musou goodness!

Koei Tecmo en Omega Force kondigen aan dat ze grootse plannen hebben voor het 25-jarig bestaan van Dynasty Warriors. Dit doen ze met een persbericht én trailer! Zo wordt er verteld over een ‘grote’ DLC, die in ontwikkeling is voor Origins. Ook is de ontwikkeling gestart voor een remaster. Welk deel dit zal worden, dat is nog niet bekend. Check de nostalgische trailer hier!

Wait, there is more…

Buiten de DLC en remaster, komen er door de komende maanden heen nog meer toffe nieuwtjes vanuit de Dynasty franchise. Al die updates zijn te volgen via de speciale 25-jarige celebration website. Ook kan je via X meedoen aan giveaways en acties. Daarnaast zijn Warriors games vanaf vandaag overal in de sale.

Benieuwd naar alles over de 25 jaar acties? Houdt onze website in de gaten voor alle nieuwtjes omtrent deze franchise en de rest van de industrie. Dynasty Warriors is langs ons geglipt, maar we hebben wel Dynasty Warriors 5 gecheckt en waren hier zeer over te spreken.