Ontwikkelaar Omega Force brengt wederom een nieuwe iteratie uit op het Musou genre. Samurai Warriors 5 is een soort reboot op de andere titels in de franchise, waar we een stukje terug in de tijd gaan. Maar, hoe is de game? Lees het in onze review!

Samurai Warriors 5 valt in het Musou genre. Dit genre laat jou verschillende licensed of unieke personages spelen, om zo hordes aan vijanden uit te moorden, gebieden te veroveren en verhaallijnen door te spelen. Het genre ziet verschillende iteraties waaronder Zelda, One Piece, Samurai Warriors en Dynasty Warriors. Dynasty Warriors 9 was een wat minder succesvolle titel, terwijl One Piece Pirate Warriors 4 en Hyrule Warriors: Age of Calamity het wel goed deden. Maar, hoe ziet de reboot van Samurai Warriors eruit? Spoiler: best aardig!

Het verhaal

In Samurai Warriors 5 gaan we even een stapje terug in de tijd, waar we spelen als een jonge Nobunaga Oda, de demon king. Hij wilt het land verenigen en dit is het verhaal van zijn eerste avontuur hierin. De game is op een wat kleinere schaal gemaakt, maar dat maakt de focus naar mijn mening juist beter. Je hebt geen onzin mechanics, gewoon een duidelijk verhaal met de bijhorende veldslagen. Je speelt uiteraard ook meerdere personages, waaronder Mitsuhide Akechi, wiens verhaal gelijk loopt van dat van Oda. De focus die het verhaal biedt zorgt voor een meer lineaire maar wel duidelijkere ervaring. Ook heb je in deze titel niet per sé andere titels nodig om te begrijpen wat er gebeurd, alhoewel het wel zorgt voor wat meer hype bij de fan.

Gameplay

De gameplay in Samurai Warriors 5 liet me erg denken aan One Piece Pirate Warriors 4. De maps zijn vrij open en groot en de gameplay is een stuk vloeiender en sneller. Qua wapens heb je ook een volledig arsenaal per personage ter beschikking. Zo zijn er ongeveer 15 soorten waepsn om te spelen, van snel tot traag en van light tot heavy damage. Alhoewel ieder personage elk soort wapen kan benutten, zijn er wel bepaalde specifieke wapentypen die beter aansluiten per personage. Zo krijg je toegang tot een ultieme aanval wanneer jij het goede wapen linkt aan het juiste personage. Het draait uiteindelijk om combo’s maken en zoveel mogelijk vijanden in die combo’s uit te moorden. De actie is snel en over-de-top. Echter sta je er niet alleen voor! Je kan de game namelijk spelen in co-op mode, maar ook met een AI als partner aan je zijde. Die AI werkt ook best prima!

Een nieuw design

Samurai Warriors 5 gooit de franchise in een nieuwe art direction. Dus buiten het kleinere rooster en betere dialogen tussen de personages en dan ook nog de duidelijkere focus qua verhaal, heeft de game één groot aspect drastisch veranderd: Graphics! De game zit vol met stijl als je kijkt naar de cinematics en de gameplay. De meer anime-achtige artstyle past perfect bij een reboot van een franchise die al jaren geen teken van leven heeft gezien. Het maakte de game gewoonweg een bron van stijl en dit vond ik ook één van de tofste elementen aan SW5.

De voice acting en dialogen zijn ook van hoge kwaliteit, ik herkende ook direct een aantal stemmen uit anime shows, wat altijd een leuk extraatje is! Dus, op dit gebied is er weinig te klagen over de game!

Citadel Mode

Buiten de free mode en story mode is er ook een nieuwe mode. Deze Citadel Mode rammelt een beetje aan de formule die we kennen. Het is een mode waarin jij een base verdedigd waarna je door de map heen gaat sprinten om gebieden over te nemen. Deze mode is perfect om materialen en experience binnen te harken. Ook zijn er unieke cutscenes om vrij te spelen.

Performance

De game liep uitermate goed op 60 FPS op mijn Playstation 5. Dus buiten de enorm toffe grafische stijl, is de game technisch gezien een hoogstandje. Hier was ik niet direct verrast over, gezien de Warriors games vaak op technisch gebied gewoon kloppen, Dynasty Warriors 9 buiten beschouwing gelaten in deze uiting. De game loopt ook op een goede resolutie en zag er altijd scherp uit op mijn 4K tv!

Verdict

Alhoewel er over een Musou game normaliter niet veel te vertellen valt, lijkt Samurai Warriors een sterke focus te hebben. Het is niet mijn meest favoriete game in de serie, maar het vertelt een tof verhaal op een leuke manier. Ook zijn de interacties tussen personages aardig interessant en was het verhaal goed te volgen voor iemand die niet alle delen gespeeld heeft. De gameplay is gewoon vloeiend, snel en ergens ook wel therapeutisch. De art direction is misschien wel het meest toffe aan deze titel, met een erg mooie tekenstijl en stijlvolle cinematics en cutscenes.

Dus, in de basis is er weinig veranderd, maar Samurai Warriors 5 doet genoeg om mij geïnteresseerd te houden in zowel de game als de toekomst voor het genre. Kan ik de game aanraden? Ja! Ook aan nieuwkomers binnen de SW franchise of het Musou genre. Het is een gefocuste instapper voor fans en aspirante fans.

Heb jij Samurai Warriors 5 al gespeeld? Laat ons weten wat jij vind in de reacties hier beneden of op Facebook!