Review: Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV

Super Mario Party is terug op de Nintendo Switch 2 met een heruitgave van Super Mario Party Jamboree, inclusief een exclusieve uitbreiding voor de Nintendo Switch 2 die je er bij kunt kopen als je basis game al hebt voor de Nintendo Switch. Je kunt het hele pakket, inclusief Jamboree TV ook in één keer kopen als Nintendo Switch 2 titel.

Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV is de eerste Nintendo Switch 2 game in deze vorm. We zagen natuurlijk al heruitgaven van de twee The Legend of Zelda games, maar naast Kirby en de Vergeten Wereld, die later deze maand opnieuw verschijnt, is dit de enige andere Nintendo Switch game die opnieuw verschijnt met een exclusieve uitbreiding die exclusief is voor de Nintendo Switch 2. Wat brengt dit hele pakket dan precies naar de nieuwe Nintendo-console? Daar gaan we snel achter komen!

Super Mario Party als vanouds

Zodra je de game opstart op je Nintendo Switch 2 zie je eigenlijk al snel dat de game is onderverdeeld in drie categorieën: De standaard game, zoals deze al verscheen op de Switch, Jamboree TV en GameShare. Laten we beginnen met de eerste optie.

Als je simpelweg Mario Party wilt spelen zoals vanouds, kies je de standaard speelmodi waarin je doorstart naar de basisgame met alle features die je er van gewend bent. Zodra je begint met spelen heb je toegang tot vier verschillende borden om op te spelen, maar je kunt er nog drie extra vrijspelen. Vijf borden zijn volledig nieuw in dit deel, maar er zijn ook twee borden die terugkeren uit voorgaande Super Mario Party titels. Beide nieuwe borden speel je vrij door in-game Achievements te verdienen, wat in praktijk niet zo lang duurt. Zodra je alle vier de borden waar je mee begint één keer hebt bespeeld, is de kans aannemelijk dat je de nieuwe inmiddels hebt vrijgespeeld.

Nieuw in Jamboree zijn personages uit de Super Mario reeks die je komen assisteren tijdens het spelen. Je kunt ze tegenkomen op een willekeurige tegel, net als een ster. Eenmaal gevonden begint er een reeks aan minigames waarin je het tegen de andere spelers moet opnemen. Je moet hierbij drie minigames spelen en zoveel mogelijk punten verdienen om het personage voor jezelf te winnen. Het is het vaak waard om voor deze personages te gaan in plaats van een ster. Deze personages geven je namelijk een bonus effect tijdens het dobbelen, activeren tegels en speciale effecten op het bord dubbel en bieden je de mogelijkheid om in één keer 2 sterren te kopen voor 40 muntjes. Ze blijven maar een aantal beurten aan je zijde, dus maak er goed gebruik van zolang het kan!

Indien je Super Mario Party Jamboree al hebt gespeeld op de Nintendo Switch weet je precies wat je kunt verwachten van deze mode, want hierin is eigenlijk nauwelijks iets veranderd. Er is zo weinig aan veranderd dat het eigenlijk gewoon kopieer en plak werk is. Hierdoor profiteert deze mode ook niet van de extra kracht in de Nintendo Switch 2 en blijft deze mode dus 1080P in 60 FPS. Het wordt pas echt interessant voor terugkerende spelers als je Jamboree TV opstart.

Jamboree TV

Bowser is de presentator en jij bent samen met je vrienden onderdeel van een Mario Party spelshow! Jamboree TV is een grote knipoog naar het glorieuze Wii- en EyeToy tijdperk. Althans, het voelt zo. Je speelt in deze mode in een soort digitale gameshow met speciale minigames die gebruik maken van de Nintendo Switch 2 features. Deze mode werkt het beste als je een camera hebt aangesloten aan je Nintendo Switch 2. Dit hoeft niet per se de officiële camera van Nintendo te zijn, of de Hori Piranha plant camera met een slechte resolutie. Je kunt ook een USB-webcam aansluiten als je deze al hebt liggen,

In deze mode kun je dus je camera aanzetten en alle spelers markeren als je lokaal met vrienden of familie speelt. Je kunt op deze manier tijdens het spelen elkaars hoofd zien zweven boven jullie personages en in bepaalde minigames kun je je hele lichaam zien, terwijl je bijvoorbeeld net als Mario blokken boven je hoofd kapot moet breken. Net als de camera, zijn er ook minigames die de microfoon en muis-feature van de Joy-Cons gebruiken. Zo moet je in sommige minigames zo luid mogelijk bepaalde woorden uitspreken (verontschuldig jezelf alvast bij de buren), en gebruik je de muis-feature op de Joy-Cons om mail te sorteren en ander soort minigames die hier op een leuke manier gebruik van maken.

Alhoewel deze game mode ontzettend grappig is en het een geweldige throwback is naar een periode waarin dit soort party-games met camera en microfoon ontzettend populair waren, is de nieuwigheid hier redelijk snel van af. Er zijn in totaal een stuk of 20 nieuwe mini-games die gebruik maken van de nieuwe Nintendo Switch 2 features. Je zult hierdoor per gezelschapsgroep deze toevoeging dus misschien maar een of twee keer spelen, voordat iedereen het wel een beetje heeft gezien. Daarna keer je toch al snel terug naar de meer dynamische en chaotische Mario Party mode, waar je via Jamboree TV ook de camera feature kunt gebruiken om elkaar live te zien, wat uiteraard een hele toffe toevoeging is.

In Jamboree TV maakt de game wel gebruik van de extra kracht in het apparaat. Je speelt hierbij de game in 1440P op tv en 1080P in handheld.

GameShare? Min of meer

Je kunt Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV in GameShare mode spelen als je lokaal andere spelers wilt uitnodigen met een Nintendo Switch of een Nintendo Switch 2. Er is geen online GameShare, dus je moet echt fysiek bij elkaar in de buurt zijn. Dan ben je in 90% van de gevallen beter af door gewoon de game op tv te spelen en andere controllers of Joy-Cons te verbinden met de console waar je op speelt. Waarom? Je bent namelijk erg gelimiteerd in GameShare. Je kunt maar op één bord spelen. Dit is het bord waar je de game mee begint: Mega Wiggler’s Tree Party. Een leuke map, maar je kunt ook maar 30 verschillende mini-games spelen en iedereen moet de game in handheld mode spelen. De use-case voor deze mode is dus ontzettend beperkt en ik zie dit eigenlijk alleen maar als optie als je toevallig met andere vrienden aan het reizen bent en geen tv met dock tot je beschikking hebt.

Verdict

Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV is nog steeds je uitgebreide en ijzersterke Mario Party game, maar dan met een aantal extra’s die vooral gebruik maken van de nieuwe features in de Nintendo Switch 2. Je moet Jamboree TV wel echt zien als een redelijk compacte uitbreiding. Absoluut de upgrade waard indien je de game al hebt op de Nintendo Switch (mits je de game redelijk vaak of vaak genoeg in gezelschap kunt spelen). Mocht je de basis-game nog niet hebben gespeeld? Dan krijg je met Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV op de Nintendo Switch 2 gewoon een ijzersterk zeer complete party-game waar je urenlang plezier van gaat beleven.

