Background

Dit is de Nintendo Indie World Showcase van augustus 2025

Nieuws 5 Malvin Schuivens 8 augustus 2025

indie showcase

Na de Nintendo Partner Direct van vorige week, is het nu ook tijd voor een Nintendo Indie World Showcase. Hierin worden de wat kleinere third-party titels showcased. Wij hebben even alle games voor je verzameld. Kijk je mee?

Indie games nemen de wereld over met kwaliteit, passie en inmiddels een eigen categorie tijdens de eindejaar award shows. Meer dan genoeg reden om jullie even in te lichten over alle nieuwe indie titels die naar de Nintendo Switch of Switch 2 komen!

Mina The Hollower – 31 oktober 2025

Yacht Club Games brengt een old-school Zelda-achtige puzzle game met combat uit. Het is een nostalgische take op NES games. Yacht Club kennen we ook van de Shovel Knight games, dus dat zegt genoeg over de hoge kwaliteit die we kunnen verwachten!

Well Dwellers – 2026

Deze game ziet er qua art direction enorm uniek uit. Crypt Custodian ontwikkelaar Kyle Thompson laat deze nieuwe titel zien met veel trots. Jij speelt als Glimmer, een kleine vogel met een matchstick, die probeert zijn familie te redden van een evil queen. De wereld en grafische stijl zijn echt uitgesproken. Check zelf maar even!

Neverway – 2026

Neverway verteld het dramatische verhaal van Fiona, die vanuit haar dead-end baantje opnieuw wilt beginnen op een boerderij. Ergens wordt zij de immortal herald van een dode god. Klinkt als een flinke plottwist? Check de trailer maar eens, dan weet je wat voor je in petto staat.

Herdling – 21 augustus 2025

Een game die vrij snel al uit gaat komen, is Herdling. Deze adventure game komt van de makers van de FAR games en de publisher van Firewatch. Het draait om een grote Scandinavische expeditie met een horde aan liefhebbende beesten, die jij met je mee op pad neemt.

Is This Seat Taken? – Nu beschikbaar

Een game waar mijn partner wel warm van zou worden is This Seat Taken? Deze game komt uit, oh wacht, gister! Het is een puzzle game die je kan spelen op je Switch, maar ook gewoon op je telefoon. Check de launch trailer hier beneden!

Little Kitty, Big City krijgt photo mode

Little Kitty, Big City: The Picture Purrfect update komt dit jaar nog naar de Nintendo Switch. Daarnaast krijg je ook meer speelbare gebieden, nieuwe characters, nieuwe outfits en hoedjes en nog veel, veel meer toffe content.

Content Warning – 2026

Get famous or die trying! Dat is de omschrijving van deze game. Jij bent zo’n sukkel die enge dingen gaat filmen en daarmee kwaad op zichzelf afroept. Deze co-op horror kan eng zijn, maar natuurlijk ook een boel komedische timing bieden.

Zo zijn er nog een aantal toffe games zoals Glaciered, Ultimate Sheep Raccoon Slides, Ball x Pit en nog veel, veel meer. Benieuwd naar de hele Indie Showcase van Nintendo? Check de hele video hier!

Tagged as:

Share on
Avatar

About the author

Malvin Schuivens

Hi! Ik ben Malvin! Fanatiek gamer en eeuwig kind. MMO's is waar het allemaal begon, maar tegenwoordig gebruik ik mijn rukbunker ook wel voor een lekker potje Rainbow Six Siege of Apex Legends. Buiten de games ben ik altijd in voor een toffe serie of film.

More posts Follow

Be the first to leave a comment

Previous

You may also like

Over intheGame

Binnen de bloeiende omgeving van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle entiteit en een integraal onderdeel van het dynamische ecosysteem van iTGmedia. Sinds zijn oprichting heeft intheGame zich gevestigd als een toonaangevende gemeenschap binnen de wereld van gaming en elektronisch amusement, gedreven door een passie voor het delen van actueel nieuws en boeiende content.

intheGame zoekt jou

Ben jij geïnteresseerd in het versterken van ons team?
 Dan zijn we op zoek naar jou!

Mail ons!

Join de community

Wij delen onze passie graag met jou op zoveel mogelijk manieren. Volg ons op onze kanalen!

Facebook Instagram Youtube Tiktok X-twitter

Copyright 2015 – 2024 © iTGmedia |
Creative direction en ontwikkeling:

Pixel Moods Logo
studio skoivens logo

Hostingbeheer & sponsor:

Logo Iwan

Login to enjoy full advantages

Please login or subscribe to continue.

Go Premium!

Enjoy the full advantage of the premium access.

Stop following

Unfollow Cancel

Cancel subscription

Are you sure you want to cancel your subscription? You will lose your Premium access and stored playlists.

Go back Confirm cancellation