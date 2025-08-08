Background

Nintendo neemt de volgende games mee naar Gamescom

GamescomNieuws Jordy Gerritse 8 augustus 2025

Elden Ring Nintendo Gamescom

Gamescom staat bijna om de hoek. Een dikke week voor het feest, net over de grens gaat beginnen, maakt Nintendo eindelijk bekend welke games zijn meenemen om te showcasen op de Nintendo Switch 2.

Enkele games die we gaan zien van Nintendo op Gamescom zijn al verschenen. Zo mogen nieuwsgierige spelers aan de slag met Cyberpunk 2077, Donkey Kong Bananza, Mario Kart World en Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV. Ook mogen fans aan de slag met Nintendo Switch 2 titels die later dit jaar nog zullen verschijnen. Deze zijn als volgt:

  • Pokémon Legends Z-A
  • Metroid Prime 4: Beyond
  • Hollow Knight: Silksong
  • Hades 2
  • Elden Ring
  • Borderlands 4
  • Final Fantasy 7 Remake
  • EA FC26

Ten slotte mogen spelers aan de slag met enkele Game Cube titels via de Nintendo Switch Online + Expansion Pack selectie. Welke titels hier speelbaar zijn, is niet bekend.

Ga jij naar Gamescom? Welke Nintendo-game ga jij dan spelen? Ben je er niet bij? Laat ons dan gerust weten over welke titel je graag meer wilt weten. Dan proberen wij jou na afloop van het evenement via een preview bij te praten!

Tagged as:

Share on
Avatar

About the author call_made

Jordy Gerritse

Zelda fanboy. Retro Collector. Voornamelijk te vinden op het PlayStation Network. Gamer sinds ik nog uit de fles dronk. Beide doe ik nog steeds, niets veranderd dus.

More posts Follow

Be the first to leave a comment

Previous

You may also like

Over intheGame

Binnen de bloeiende omgeving van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle entiteit en een integraal onderdeel van het dynamische ecosysteem van iTGmedia. Sinds zijn oprichting heeft intheGame zich gevestigd als een toonaangevende gemeenschap binnen de wereld van gaming en elektronisch amusement, gedreven door een passie voor het delen van actueel nieuws en boeiende content.

intheGame zoekt jou

Ben jij geïnteresseerd in het versterken van ons team?
 Dan zijn we op zoek naar jou!

Mail ons!

Join de community

Wij delen onze passie graag met jou op zoveel mogelijk manieren. Volg ons op onze kanalen!

Facebook Instagram Youtube Tiktok X-twitter

Copyright 2015 – 2024 © iTGmedia |
Creative direction en ontwikkeling:

Pixel Moods Logo
studio skoivens logo

Hostingbeheer & sponsor:

Logo Iwan

Login to enjoy full advantages

Please login or subscribe to continue.

Go Premium!

Enjoy the full advantage of the premium access.

Stop following

Unfollow Cancel

Cancel subscription

Are you sure you want to cancel your subscription? You will lose your Premium access and stored playlists.

Go back Confirm cancellation