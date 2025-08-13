Background

Stalker 2 krijgt engine update en nieuwe missies

Nieuws 1 Malvin Schuivens 13 augustus 2025

stalker 2 image

Stalker 2: Heart of Chornobyl is een immens goede game die enigszins last had van performance problemen op PC. De game is inmiddels geüpdatet en loopt een stuk soepeler. Een nieuwe roadmap onthuld meerdere quality-of-life verbeteringen.

GSC Game World onthuld dat Stalker 2: Heart of Chornobyl een engine upgrade zal krijgen. De game wordt geport naar Unreal Engine 5.5.4 en krijgt daarmee een betere optimalisatie, beter gebruik van licht en schaduw en nog veel meer. Daarnaast zien we veranderingen komen in het volgende:

  • Nieuwe anomalies
  • Nieuwe missies ‘from old and new friends’
  • Nieuwe weersomstandigheden
  • Master difficulty mode preset
  • Verlengde dag/nacht cyclus
  • Loot rework
  • Stamina- en energy drink rework
  • Nieuwe display modi
  • Algehele UI update
  • Save back-up restoration

Daarnaast komt Stalker 2 dit jaar nog uit op Playstation 5 en Playstation 5 Pro. Dit staat voor nu gepland op Q4 2025, maar een datum kan zomaar verschijnen tijdens Gamescom Opening Night Live op 19 augustus. De game is namelijk speelbaar op het event, op de Playstation 5 Pro!

Heb jij zin in nieuwe content, verbeterde engine mogelijkheden en de PS5 versie van Stalker 2? Laat het ons weten in de reacties hier beneden!

