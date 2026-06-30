Pokémon 30th anniversary TCG showcase

De Pokémon 30th celebration product line up is bekend gemaakt. Een deel hiervan zal op 16 september verschijnen. Enkele producten komen later dit jaar uit.

Met de 30th anniversary van Pokémon zien we een hoop gelimiteerde producten en samenwerkingen verschijnen. Van horloges tot koffers en kleding en natuurlijk de 30th anniversary TCG set.

De 30th anniversary krijgt een grote line up aan verschillende producten die je (hopelijk) zult kunnen kopen.

Pokémon 30th Celebration: Tech Sticker collection

Als eerste krijgen we de sticker tech pack te zien. Zoals vaak het geval met andere sticker packs krijgen we hier 3 booster packs. Er komen deze keer twee versies van de sticker pack uit. Eentje met een lucario promo en de andere met een Alolan exeggutor promo kaart. De sticker sheets zullen deze Pokémon ook bevatten. Daarnaast een Pikachu en een mew of mewtwo sticker voor zover op dit moment bekend is. De booster packs zullen 5 holo kaarten bevatten waaronder natuurlijk een foil energy kaart. De tech sticker collection verschijnt op 16 september.

Pokémon 30th celebration: 2-pack blister & knockout collection

Vervolgens de 2-pack blister. Twee booster packs met daarbij een eevee promo kaart en munt. Ook deze verschijnt op 16 september. Daarnaast een knockout collection die min of meer hetzelfde lijkt te bevatten.

Pokémon 30th celebration: poster collection & Ex- Box

De poster collection zal een poster met daarop illustraties van 160 kaarten bevatten. Daarnaast 3 promo kaarten met daarop de bekende kanto birds: Articuno, Zapdos en Moltres. Daarnaast 3 booster packs.

De ex-box bevat (zoals altijd) een promo kaart en een oversized versie van deze promo kaart. Deze keer een Greninja box en een Sylveon box. Daarnaast 4 booster packs. Ook hier weer 16 september.

Pokémon 30th celebration: Elite trainer box & Pokémon center elite trainer box

Vaak de meest gewilde items van de set: de elite trainer box, en de Pokémon center elite trainer box. De pokémon center variant is in Nederland vaak nagenoeg onmogelijk te krijgen gezien deze alleen bij Pokémon center zelf te krijgen zijn en deze niet in Nederland leveren. Wil je deze box bemachtigen dan zul je dit op creatieve wijze moeten oplossen. De elite trainer box zal wel verkrijgbaar zijn. Met een prachtige Nidorina kaart. De Pokémon center variant bevat dezelfde promo kaart met daarop een speciale afdruk die de kaart vaak veel duurder maakt op de resell markt. Nidorina is natuurlijk nummer 30 in de Pokédex. Naast de prachtige promo kaart bevat de elite trainer box, zoals altijd het geval is, card sleeves, 9 booster packs, een player guide, damage counters, dobbelstenen, een munt en dividers. Ook de ETBs verschijnen op 16 september.

Booster Bundle, Battle deck, mini tins en binder collection

Vaak de wat “kleinere” en minder populaire producten in een nieuwe set: Deze verschijnen op 2 oktober. De battle deck op 30 oktober.

De binder collection bevat een 9 pocket binder en vijf booster packs. De booster bundle bevat zes booster packs. De mini tins zullen in tien verschillende versies met andere artwork te verkrijgen zijn. Daarin twee booster packs en een sticker vel.

De battle decks komen in twee versies: Een Espeon ex, of Umbreon ex versie. Hierin een deck box, munt en playmat. Daarbij een illustration-rare van Victini in de Espeon box, en een Zeraora in de Umbreon box, Deze bevatten beide een deck bestaande uit 60 foil kaarten.

De premium collections en figure box:

De big hitters. Dit zullen de meest gewilde producten uit de line up worden. Verwacht dat deze moeiijk te krijgen zullen zijn en resell prijzen de lucht in gaan. Vaak heeft een pre-order van deze producten dan ook weinig zin gezien de allocatie. Veel pre-orders worden dan ook geannuleerd als blijkt dat een retailer minder product dan verwacht zal ontvangen.

Als eerste een Ditto premium collection met daarin een promo kaart met daarop (onder andere) natuurlijk ditto en een acrylic display voor deze ditto promo. Daarnaast acht booster packs.

De ultra premium collection verschijnt deze keer in twee varianten: Day & night. In de day versie een Pikachu ex en een Espeon ex kaart. In de night versie een Pikachu ex en een Umbreon ex kaart. Daarnaast een playmat, card sleeves, een deck box en andere accessoiries. Ook bevat de ultra premium collection 29 booster packs en een Classic collection booster pack met kaarten van de classic collection waarin retro kaarten een nieuwe versie krijgen.

De ditto collection en UPC komen op 6 november uit,

Tenslotte de figure collection boxes: Twee versies, een mew versie en een mewtwo versie met daarin een figure, een oversized foil en een normale foil van de betreffende Pokémon. Daarnaast vijf booster packs. Ook deze zal op 6 November te verkrijgen zijn.