PlayStation stopt met fysieke games per 2028

Vanaf januari 2028 komen er geen fysieke PlayStation-games meer uit voor nieuwe games die vanaf 2028 uitkomen voor PlayStation 4, PlayStation 5 en toekomstig PlayStation 6. Dit meldt Sony via zijn PlayStation Blog.

Het einde van fysieke media is dan echt in zicht. Sony doet de voorzet door aan te kondigen dat er vanaf januari 2028 geen fysieke games op disc formaat meer worden geproduceerd voor nieuwe PlayStation-games. Voor games die voor januari 2028 verschijnen, zijn er geen veranderingen. Vanaf januari 2028 zijn alle games die verschijnen voor PlayStation-consoles digitaal via de PlayStation Store. Games die via retailers worden verkocht, zijn ook digitale games. In welke vorm die worden aangeboden, is nog niet bekend.

Important updates: News on physical discs for new games – https://t.co/BzZODXdWGY News on PlayStation Store on PS3 and PS Vita – https://t.co/ev3mN6wj14 pic.twitter.com/PWXTZGHAh6 — PlayStation (@PlayStation) July 1, 2026

Het nieuws komt niet geheel onverwachts. Digitale games zijn al enkele jaren de populairste opties. Fysieke media krimpen steeds meer, maar het is ongelofelijk slecht nieuws voor de consument. Games die vanaf 2028 verschijnen, kun je niet meer retourneren, ruilen of doorverkopen. Je bent dan ook geen eigenaar meer van je aankoop, maar je hebt enkel een licentie die je toegang geeft tot een digitaal product. Sony behoudt het recht om deze licentie te allen tijde van je te ontnemen. Iets wat we recent hebben gezien bij digitale films via PlayStation.

Verder heeft Sony natuurlijk al het recht om zelf de prijzen te bepalen via de PlayStation Store en PlayStation Plus, terwijl fysieke games veel vaker in de uitverkoop zijn via retailers.