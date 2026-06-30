Pokémon G-shock collaboration aangekondigd

De Pokémon 30th anniversary gekte gaat door. Van Kleding collaborations tot natuurlijk de 30th anniversary TCG set en dan nu: een Pokémon G-shock horloge.

Het was natuurlijk te verwachten dat we voor de 30th anniversary een hoop bijzondere producten zouden zien. Kleding, de TCG set en andere merchandise was dan een beetje voorspelbaar. Deze samenwerking was dat niet. In een samenwerking met Casio verschijnt een Pokémon G-shock horloge met daarop verwijzingen naar de inmiddels 30 jaar lange geschiedenis van Pokémon. De GA-110PKM zal de eerste keer worden dat Casio een waar G-shock model voor een Pokémon samenwerking verkiest in plaast van het baby-g model.

Het horloge krijgt een samenstelling van rood, blauw en groene kleuren op de wijzerplaat. Een duidelijke verwijzingen naar de originele green (alleen in Japan), Blue en Red games die in 1996 uitkwamen. De subdial krijgt een Pokéball motief. Natuurlijk krijgt de wijzer zelf de vorm van een Pikachu.

De meest subtiele details op dit horloge zijn ook de meest bijzondere: op de band van het horloge staan dertig Pokémon afgebeeld. De partner Pokémon van Kanto tot Paldea met daarbij natuurlijk Pikachu en Eevee. In totaal 29 Pokémon. De dertigste is natuurlijk mew, de mythische Pokémon uit de eerste generatie.

Op de achterkant van het Pokémon G-shock horloge een speciaal jubileum logo.

De features van het horloge blijven trouw aan de bekende G-shock modellen. Schokbestendig met alle functionaliteit die we verwachten van de GA-110. Wereldtijd, dag- en datumaanduiding, vijf dagelijkse alarmen en een lampje zijn standaard features en ook hier weer sprake van.

Pokémon G-shock: Waar te koop

Het horloge krijgt een speciale Pokéball casing. Vanaf 21 juli zal het horloge verkrijgbaar zijn bij G-shock flagship stores, geselecteerde retailers en online. Voor ons in Europa lijkt het een lastige opgave om het horloge te kopen. Hoewel de prijs meevalt (239 euro), hebben we hier in Nederland geen G-shock flagship store. Welke retailers het horloge krijgen is dan ook (nog niet) bekend. Fans in Amerika zullen zich moeten inschrijven voor een lotingsysteem dat vanaf 1 juli opengaat. Voor ons zal het een kwestie zijn van op 21 juli ergens voor de deur wachten.