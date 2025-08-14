Jurassic Park Survival: Een kijkje achter de schermen

Saber Interactive geeft ons een kijkje achter de schermen bij Jurassic Park Survival. De aankomende singleplayer game waarin jij Jurassic Park moet zien te overleven ziet er nu al heel erg goed uit. Saber Interactive doet er verder alles aan om het zo authentiek als mogelijk te maken. Hoe leggen ze onder ander uit in onderstaande video.

Saber Interactive en Universal hebben een nieuwe blik gegeven op Jurassic Park Survival, de first-person stealth/actiegame die zich afspeelt één dag na de iconische film uit 1993. In de rol van InGen-wetenschapper Dr. Maya Joshi verkennen spelers een volledig nagemaakte Isla Nublar, tot in de kleinste details opgebouwd in samenwerking met Universal. Ze hebben onder andere toegang gekregen tot de originele props van de film om alles zo goed als mogelijk na te maken in de game.

Tijdens het spelen komen we langs iconische locaties uit de film, maar ook hele nieuwe locaties, waar we tot nu toe alleen nog van gehoord hebben. Het voelt een beetje aan als Hogwarts Legacy, waarin we eindelijk de hele setting mogen verkennen, in tegenstelling tot de enkele snippets die we meekrijgen uit de films.

Onderweg moet je overleven tussen gevaarlijke dinosaurussen, waarbij stealth, afleiding en slim gebruik van je omgeving het verschil maken. Het eiland zit bomvol gevaren en als je het goed verpest, kun je zelf worden opgevreten door een T-rex. Elke dinosaurus is vervolgens authentiek aan de films en de lore. Zo weet je dat de T-rex groot en agressief is, maar niet heel slim. De raptors daarentegen, zijn enorm slim en gebruiken hun intelligentie ook in de game om jou te vinden en op te jagen.

Jurassic Park Survival verschijnt voor PC, PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Er is nog geen releasedatum bekend. Meer over Dino’s? Saber Interactive werkt ook aan Turok: Origins. Meer daarover, na Gamescom!