Background

PUBG zegt gedag tegen Playstation 4 en Xbox One later dit jaar

Nieuws Malvin Schuivens 14 augustus 2025

pubg aespa

Bijna vijf jaar na de release van de Xbox Series X|S en PlayStation 5 nemen steeds meer ontwikkelaars afscheid van de vorige generatie consoles. Ook PUBG sluit zich nu aan bij dat rijtje: uitgever Krafton heeft aangekondigd dat de game vanaf 13 november 2025 niet langer speelbaar zal zijn op de Xbox One en PlayStation 4.

Tijdens het geplande serveronderhoud op die dag wordt de stekker uit de last-gen versies getrokken. Daar staat tegenover dat de huidige generatie consoles juist een upgrade krijgt, met verbeterde resolutie- en framerate-opties. Deze upgrade laat al een lange tijd op zich wachten, maar PUBG wordt eindelijk gemoderniseerd.

“It weighs heavily on us to deliver this news to our console players who have enjoyed the game on PlayStation 4 and Xbox One for so many years. This was not a decision made lightly. It comes after long and careful consideration, in pursuit of the continued growth and long-term future of PUBG Console. We kindly ask for your understanding.”

Speel jij PUBG nog op een last-gen console? Laat het ons weten! Je kan de game gratis spelen op PC- en console.

Tagged as:

Share on
Avatar

About the author

Malvin Schuivens

Hi! Ik ben Malvin! Fanatiek gamer en eeuwig kind. MMO's is waar het allemaal begon, maar tegenwoordig gebruik ik mijn rukbunker ook wel voor een lekker potje Rainbow Six Siege of Apex Legends. Buiten de games ben ik altijd in voor een toffe serie of film.

More posts Follow

Be the first to leave a comment

Previous

You may also like

Over intheGame

Binnen de bloeiende omgeving van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle entiteit en een integraal onderdeel van het dynamische ecosysteem van iTGmedia. Sinds zijn oprichting heeft intheGame zich gevestigd als een toonaangevende gemeenschap binnen de wereld van gaming en elektronisch amusement, gedreven door een passie voor het delen van actueel nieuws en boeiende content.

intheGame zoekt jou

Ben jij geïnteresseerd in het versterken van ons team?
 Dan zijn we op zoek naar jou!

Mail ons!

Join de community

Wij delen onze passie graag met jou op zoveel mogelijk manieren. Volg ons op onze kanalen!

Facebook Instagram Youtube Tiktok X-twitter

Copyright 2015 – 2024 © iTGmedia |
Creative direction en ontwikkeling:

Pixel Moods Logo
studio skoivens logo

Hostingbeheer & sponsor:

Logo Iwan

Login to enjoy full advantages

Please login or subscribe to continue.

Go Premium!

Enjoy the full advantage of the premium access.

Stop following

Unfollow Cancel

Cancel subscription

Are you sure you want to cancel your subscription? You will lose your Premium access and stored playlists.

Go back Confirm cancellation