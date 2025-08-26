Preview | Phantom Blade 0 op Gamescom

Phantom Blade 0 blijft ons ook op Gamescom 2025 bezig houden. Vorig jaar hebben wij de game al mogen spelen tijdens het evenement, dit jaar doen we dat nog eens stilletjes over!

Toen wij vorig jaar met Sam het interview deden over de Phantom Blade 0 waren wij al zeer te spreken over de titel van uitgever S-GAME. Natuurlijk wilden wij dus dit jaar terug komen om ook nu weer een nieuwe demo te spelen. Met alle kennis van vorig jaar gingen wij naar de booth om in de persruimte een groot open wereld gedeelte door te walzen en meerdere bossen te verslaan. Hoe weerhoudt de game zich ten opzichte van vorig jaar en ben ik weer net zo positief als de eerste keer dat ik de game mocht spelen? Laten we beginnen!

Phantom Blade 0

Met een controller en mega grote tv voor mijn neus begon ik weer mijn weg te banen door Phantom Blade 0. Of naja, nadat ik de moeilijkheidsgraad had gekozen die je in het spel kunt vastzetten. Het spel leek een beetje sneller dan vorig jaar was het eerste wat mij op viel. Niet een slecht iets want verleden jaar voelde die al heel lekker aan. De eerste enemies komen en uitgerust met mijn zwaard doe ik een paar combos om een pad aan destructie achter mij te laten. ‘Dit gaat lekker soepel!’ Denk ik bij mijzelf wanneer ik ook maar eens schakel naar twee kleinere zwaarden. De combos voelen net zo heerlijk aan als ik gewend was.

Wanneer ik dan eindelijk vrij spel heb gaan we zoals vaker met deze games op avontuur, elk hoekje wordt onderzocht om te kijken of er nieuwe items zijn of dingen die misschien later toegevoegde waarde kunnen hebben. De enemies die we nu verslaan die komen niet opnieuw terug wanneer we dood gaan, interessant.

Ontwijken of terugkaatsen?

Een fijn element aan Phantom Blade 0 is de diversiteit in de combat. Waar sommige van dit soort games na een tijd nog wel eens eentonig kunnen aanvoelen is dit bij Phantom Blade 0 zeker niet het gevoel. De combos zijn erg vet en afwisselend en het loopt allemaal zo ontiegelijk soepel dat ik mij hardop afvraag waarom deze game nog geen vaste releasedatum heeft. In het spel krijg je door middel van een rode of blauw witte gloed te zien of jij moet ontwijken of een aanval moet terugkaatsen. Dit kun je bij andere Souls games ook doen, maar vooral dat terugkaatsen, ook wel parry’en genoemd doe ik eigenlijk bijna nooit.

Bij Phantom Blade 0 is dit wel sterk aan te raden. Het helpt je namelijk zo veel in het spel en je komt echt niet weg om het niet te doen. Wanneer je dit vaak succesvol achter elkaar doet krijg je ook kans om een enemy te staggeren en dus een grote hoeveelheid schade aan te richten.

De boss fights

Een drietal bosses hebben wij mogen spelen tijdens deze demo. De eerste boss die wij tegen kwamen was een beetje groot en lomp, een beetje een ogre achtig typje. Deze sloeg ook maar wild om zich heen maar als je erdoor werd geraakt kon je wel een aardige hoeveelheid leven eraf krijgen. Dit koste mij een paar pogingen maar toen zijn levensbar uiteindelijk op 0 stond kon ik weer een stuk doorlopen.

Bij de tweede boss fight werd ik voor een keus gezet. Ik kon deze namelijk skippen. Dit deed je door van het gebouw waarop je stond af te rennen. Klinkt goed toch? Het grote nadeel is dan wel dat als je nu niet met deze persoon zou vechten die later alsnog terug zou komen. Dat leek mij niet echt een goeie oplossing dus ging ik maar het gevecht aan tegen deze snellere boss. Gek genoeg had ik deze wel gewoon in 1 keer en kon ik dus de weg vervolgen naar de laatste en moeilijkste boss van de gehele Phantom Blade 0 demo.

Zonder al te veel weg te geven over dit laatste gevecht was het makkelijk de vetste van de gehele demo. Met ontiegelijk mooie setpieces en een grotere moeilijkheidsgraad dan wat ik ook voorheen had gespeeld. Het was de noodzaak om een plan te maken en eerst de vijanden om deze boss heen te verslaan voordat we echt met hem zelf aan de slag konden.

Verdict

Ja, Phantom Blade 0. Wat moet je er eigenlijk allemaal van zeggen nog. Een tweede showing en het stelt gewoon weer niet teleur. Sterker nog het is voor de tweede keer op rij mijn game van Gamescom. De game speelt zo ontiegelijk soepel en de segmenten die wij kunnen spelen is zo gepolijst. De combat voelt ontzettend snel en gevarieerd aan en ook de vijanden zijn divers. Er is gewoon eigenlijk niets verkeerds dat ik tot nu toe heb gezien aan deze game. Of, naja, de releasedatum! Ik wil hem spelen en wel nu!

Maar helaas gaat dit nog niet. Wanneer dit dan wel kan? Dat lees je op onze website als eerste!