Review | Gears of War Reloaded

Marcus Fenyx is terug van weggeweest in deze terugkeer van het eerste deel van Gears of War. Het is niet de eerste keer dat de brommende krijger met een lichaamsbouw van een WWE-worstelaar terugkeert, maar wel de eerste keer dat zijn gezicht verschijnt op een console die geen groengekleurde accenten heeft. Wij speelden Gears of War Reloaded op de PlayStation 5 Pro.

Het is een historische dag vandaag. Gears of War Reloaded is niet de eerste typische Xbox game die verschijnt op de PlayStation 5, maar naast Forza Horizon 5 toch wel de significantste tot nu toe. Het is dan ook heel erg toevallig op exact dezelfde dag, dat de PlayStation 5-shooter Helldivers 2, zijn debuut maakt op de Xbox consoles. Het is een dag in de geschiedenis waar we de groenblauwe vlaggen mogen uithangen. Naast de PlayStation 5 versie van Gears of War Reloaded, is de game vandaag ook speelbaar op Xbox en PC. Indien je de Gears of War Ultimate Edition al had voor de aankondiging van Reloaded, heb je als het goed is een gratis upgrade ontvangen van Microsoft.

Goed getimede reload

Gears of War Reloaded brengt spelers terug naar het eerste deel binnen de 5-delige franchise. Een heerlijke opwarmronde voordat Gears of War E-Day hopelijk binnenkort meer van zich laat zien. Het is de tweede keer dat de game wordt voorzien van een verbeterde versie, maar de eerste keer dat PlayStation spelers er mee aan de slag mogen. Voor deze review hebben we dan ook de PlayStation 5 versie gespeeld op de PlayStation 5 Pro. Het resultaat mag er wezen, want ondanks Gears of War bijna 20 jaar oud is, poetst de Reloaded versie de game heel goed op. Waardoor deze met gemak de test of time, passeert, al laat het af toe toch wel zijn leeftijd doorschemeren.

Het is belangrijk om te weten dat Gears of War Reloaded ook echt een remaster is en geen remake. De tweede verschijning van de game met wederom een andere subtitel is misschien verraderlijk en de visuele verbetering doet je af en toe anders vermoeden, maar we spreken echt over een tweede remaster van de third person shooter uit 2006.

Ultimate vs. Reloaded

Gears of War Reloaded is ook meer dan slechts een heruitgave van de remaster uit 2015. Zo zijn de verschillen enorm, merkbaar en zeer welkom. Het is een grondige oppoetsbeurt die de standaard moet zijn voor een remaster, in plaats van de velen “gemakkelijke” heruitgaven waar te gemakkelijk de subtitel “Remastered” onderstaat. Beneden even heel snel de belangrijkste verschillen:

Gears of War: Ultimate Edition Gears of War: Reloaded Full HD (1080P) 4K met volledige 4K assets en verbeterde textures Campaign 30 FPS Campaign 60 FPS Multiplayer 60 FPS Multiplayer 120 FPS SDR HDR 7.1 audio 7.1 3D Spatial audio VRR Verbeterde belichting, schaduwen en reflecties Verbeterde anti-aliasing (geen kartelrandjes rondom de modellen) geen laadtijden gedurende de campaign

Alles zit erin

Wat ook goed is om te benoemen aan de Reloaded versie is dat het een complete versie van de game is. Zo zit de volledige campaign erin, zijn alle 19 multiplayers maps aanwezig en allemaal verbeterd met 4K textures en visuele verbeteringen. Alle modes zijn aanwezig met alle klassieke personages en is alles vrij te spelen via gameplay. De multiplayer servers zijn vervangen door 60Hz Dedicated servers en de volledige game is helemaal cross-platform.

Dit betekent cross-play, maar ook cross-progression. Zo kun je je PlayStation 5 account koppelen met je Microsoft account waardoor je op zowel PlayStation 5 als Xbox Series X|S, maar ook PC verder kunt met je save-file en met al je vrienden ongeacht platform kunt samenspelen. Kleine waarschuwing voor alle PlayStation spelers: Als dit je eerste keer is met de Gears of War multiplayer, zet crossplay nog eventjes uit tot je volledig bent gewend aan de gameplay. Xbox veteranen spelen deze multiplayer nu al bijna 20 jaar en dat ga je merken ook!

Op de PlayStation 5 Pro

PlayStation spelers krijgen een extra PlayStation sausje over hun versie van de game. Waar je geniet van features als Quick Resume op Xbox Series, hebben PlayStation spelers enkele Dualsense features waar de game ook gebruik van maakt. Zo krijg je haptische feedback, adaptieve triggers, maakt de game gebruik van je controller speaker als je niet met een headset speelt en werken de lampjes van je controller interactief met de game. Uiteraard krijg je trofeeën in plaats van achievements en kun je dit keer dus een Platinum Trofee verdienen als je alle andere trofeeën hebt verzameld.

Spelers met een Playstation 5 Pro hebben verder nog het geluk dat ze in een hogere resolutie mogen spelen. Zo is de interne resolutie voor de campaign 1620P in plaats van 1440P en in multiplayer 1440P in plaats van 1080P. Dat is een verbetering van 25% voordat de interne resolutie een upscale krijgt naar 4K. Verder maakt de game gebruikt van PSSR op PlayStation 5 Pro waardoor schaduwen en reflecties er iets beter uitzien.

Spelen zoals je je het herinnert

Je hebt tot nu toe gelezen dat er nogal wat verbeteringen zijn doorgevoerd en dit resulteert eigenlijk in een game die speelt zoals je je het herinnert. Dat klinkt een beetje vreemd, maar vaak als je terugdenkt aan een game van 10 jaar geleden of soms langer dan doe je dat vaak toch onbewust met een bril met roze glazen.

Onbewust maak je de game in je gedachten mooier dan dat deze was. Dat heb ik zelf wel gemerkt toen ik vrij recentelijk nog enkele games uit het Xbox 360 tijdperk opnieuw wilde spelen en het eigenlijk niet meer te doen was door de verouderde besturing en modderige visuals. Dus zet die roze bril vooral even op en denk terug aan Gears of War. Dat is hoe het is om Gears of War Reloaded te spelen. Soms vergeet je zelfs dat het eigenlijk al een bijna 20 jaar oude game is.

De leeftijd schemert af en toe wel door de mooie nieuwe lak heen. Vooral de belichting van grote ruimten is nogal vlak en de animaties en het gedrag van de door computergestuurde personages en vijanden laat met de huidige standaard nog wat te wensen over, maar dat zijn over het algemeen gezien echt de grootste minpunten die je kunt benoemen over deze anders echt uitmuntende remaster.

Verdict

Een heerlijke nostalgische trip en voor veel PlayStation-spelers zelfs een eerste kennismaking met de Gears of War franchise. Ondanks de sterke remaster en de mooie visuals, schemert de leeftijd van de game er nog wel doorheen, maar als je daar doorheen kunt kijken, kun je haast niet ontkennen dat de eerste Gears of War gewoon een tijdloze klassieker is. Het heeft Xbox mede groot gemaakt en je ziet nu nog steeds waarom, ook al is niet meer zo indrukwekkend als het ooit is geweest.