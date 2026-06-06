Lords of the Fallen II toont The Battle for Thorngar

Nieuws 11 Malvin Schuivens 6 juni 2026
Lords of the Fallen II treedt in de voetstappen van het vorige deel vanuit CI Games, met het doel om de originele games te rebooten. Het eerste deel werd na een aantal grote updates gezien als een van de beste soulslikes ooit gemaakt. Hopelijk kan de tweede game dit momentum vanaf het eerste moment goed benutten.
In deze nieuwe trailer zien we vanalles van combat tot draken tot geweldige set pieces en boss fight arena’s. Deze game lijkt ook een iets meer Aziatisch thema mee te pikken. Check de nieuwe trailer hier beneden!
Lords of the Fallen II is the dark fantasy action-RPG where brutal, soulslike combat meets a world splitting at its core. Battle against the darkness in an epic adventure across a shattered kingdom. One world. Two realms. No mercy. Coming 2026.
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CI Games lords of the fallen II soulslike thorngar
About the author
Gaming journalist met een zwak voor alles wat groots, meeslepend en een beetje duister is. Mijn hart ligt bij MMORPG’s—eindeloze werelden vol lore, grind en epische avonturen waar ik met plezier in verdwijn. Maar ook fantasy en souls-like games weten me keer op keer te grijpen. Naast gamen ben ik een enorme hardware-peripheral fanaat, met een bijzondere obsessie voor toetsenborden. Ik kijk daar net zo kritisch naar als naar een lastige boss fight. Daarnaast ga ik graag in gesprek met ontwikkelaars en duik ik regelmatig in interviews om de verhalen achter de games, films of sterren naar boven te halen.
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