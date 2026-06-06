Attack On Titan 3 aangekondigd – Speel het verhaal van A tot Z

Attack On Titan wordt gezien als een van de best geschreven verhalen binnen anime en manga. Dit hele verhaal kan je nu spelen van de Survey Corps arc helemaal tot en met de dramatische conclusie waar ik uiteraard geen spoilers over ga geven. Attack On Titan 3 zal op 1 juli 2026 meer informatie geven in de eerste scouting report.

Attack On Titan 3 zal binnenkort dus meer informatie krijgen. Maar, wat we wel al weten is dat de game naar PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC en Nintendo Switch 2 zal komen. De vorige twee delen gaven ons steeds een deel van het volledige verhaal, maar dit maal krijgen we dus alles te spelen.

Bandai Namco brengt binnenkort ook het verhaal van Sword Art Online tot leven en bracht ons recent nog My Hero Academia All’s Justice. De studio blijft anime verhalen naar gamers brengen en dat is zeker fijn voor fans van deze shows of manga. Ontdek de verhalen van Eren, Mikasa, Armin en nog veel meer in de nieuwe trailer hier beneden!

Bandai liet ons ook Gundam Rogue Orbit zien, check de trailer hier!