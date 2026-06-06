Super Yooka-Laylee Kart aangekondigd

Nieuws 12 Jordy Gerritse 6 juni 2026
Iets vroeger dan gepland, maar Super Yooka-Laylee Kart werd zojuist aangekondigd. De Steam-pagina verscheen iets voordat de Day of the Devs-stream begon. Er is nog geen releasedatum aangekondigd, maar je kunt je interesse in ieder geval laten blijken via de Steampagina.
Playtonic Games is goed op weg om in zijn oude voetsporen te treden. Wat begon met Donkey Kong wordt opgevolgd door Yooka-Laylee. Na zowel 2D- als 3D-avonturen zien we nu ook een kartinggame.
Als we kijken naar de stijl van de game, zien we een stijl die typisch is voor Mario Kart 64. Al brengt Playtonic het wel naar een nieuw niveau met de nodige innovatie. Zo zien we dat je je eigen racebanen, regels en toernooien kunt samenstellen en creëren. Je kunt deze vervolgens samen spelen met je vrienden in online multiplayer, maar ook samen op de bank in splitscreen met maximaal 8 spelers. Nogmaals alle kenmerken op een rij, afkomstig van de Steampagina.
Ga jij aan de slag met Super Yooka-Laylee Kart in de volgende playtest?
Tagged as:
Kart-Game Playtonic Super Yooka-Laylee Kart
About the author call_made
Zelda fanboy. Retro Collector. Voornamelijk te vinden op het PlayStation Network. Gamer sinds ik nog uit de fles dronk. Beide doe ik nog steeds, niets veranderd dus.
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