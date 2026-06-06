Super Yooka-Laylee Kart aangekondigd

Iets vroeger dan gepland, maar Super Yooka-Laylee Kart werd zojuist aangekondigd. De Steam-pagina verscheen iets voordat de Day of the Devs-stream begon. Er is nog geen releasedatum aangekondigd, maar je kunt je interesse in ieder geval laten blijken via de Steampagina.

Playtonic Games is goed op weg om in zijn oude voetsporen te treden. Wat begon met Donkey Kong wordt opgevolgd door Yooka-Laylee. Na zowel 2D- als 3D-avonturen zien we nu ook een kartinggame.

Als we kijken naar de stijl van de game, zien we een stijl die typisch is voor Mario Kart 64. Al brengt Playtonic het wel naar een nieuw niveau met de nodige innovatie. Zo zien we dat je je eigen racebanen, regels en toernooien kunt samenstellen en creëren. Je kunt deze vervolgens samen spelen met je vrienden in online multiplayer, maar ook samen op de bank in splitscreen met maximaal 8 spelers. Nogmaals alle kenmerken op een rij, afkomstig van de Steampagina.

Precisiegerichte arcade-races waarin skill en meesterschap tellen

Uniek Rage-systeem voor tactische comebacks en ongelooflijke zeges

Diepe verhaalcampagne met toernooien, rivalen en uitdagingen

Online races, tijdritten en klassementen

Gebouwd voor netwerkspel met rollback-netcode

met Online vriendenlobby’s en lokale splitscreen tot 8 spelers

Uitgebreide raceaanpassing

Prachtige pixelart met Playtonic-persoonlijkheid en moderne rendering

Ga jij aan de slag met Super Yooka-Laylee Kart in de volgende playtest?