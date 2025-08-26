Preview | Asetek Simsports op Gamescom 2025

Tijdens onze afspraak op gamescom 2024 werd er al bekend dat Asetek Simsports bezig was met een nieuwe lijn, dit jaar heeft de simracing gigant de nieuwe Initium lijn publiekelijk gemaakt.

Gamescom 2025 is niet alleen games, maar ook wordt het langzaam een plek om nieuwe hobbies te ontdekken zoals kaartspellen én natuurlijk simulatoren. Voor mensen die nog niet bekend zijn met Asetek Simsports; het is een gepassioneerd team met liefde en roots in de autosport.

Tot kort voor gamescom stond het bedrijf bekend als een ‘boutique’ simracing merk, maar daar brengen zij verandering in met hun nieuwe Initium-lijn. De nieuwe hardware zal een instap moeten zijn voor mensen die willen kijken of de simrace hobby iets voor hen is.

Zo kreeg ik een leuke bundel te zien, waar ik jullie iets meer over ga vertellen.

Gescherp geprijst en ready-to-go

De nieuwe Initium lijn is gericht voor de beginnende simracer en is de entry-level setup die te verkrijgen is van Asetek Simsports. Met een torque van maximaal 5,5Nm is dit een goed begin voor elke hobbyist. Zo is de wheel base ook te upgraden naar een 8Nm variant door simpelweg de power supply te wisselen, iets dat we steeds vaker zien voorkomen in de simulator industrie.

Stuurwiel

Bij de wheelbase zit ook het nieuwe Initium stuurwiel. Dit is een stuur die zijn focust haalt uit de GT-racing klasse. Hoewel het een instap model is, betekent het niet dat deze geklassificeerd kan worden als ‘cheap’. Zo zitten er maar liefst 21 knoppen op die te herprogrammeren zijn én RGB customizeable zijn. Ook zijn er twee rotary encoders zijn die werken als een + en – (absolutes zijn niet mogelijk). Voorzien van een goede textuur in het kunststof rondom het wiel en een goede tactile feedback bij het gebruik van de knoppen, zorgt ervoor dat het stuur ook fijn rijdt bij het gebruik van handschoenen.

Pedalen

Voordat je een nieuwe personal best kan neerzetten op jouw favoriete circuit, moet je auto wel kunnen vooruit kunnen bewegen. Hierbij komen ook de nieuwe Initium pedals te pas. Standaard zijn dit twee hall-effect pedalen, één gas en één rem, die ver van goedkoop aanvoelen. Het rempedaal is zo ontworpen dat je daadwerkelijk echt een 2-phase rempedaal hebt. Ideaal voor te trailbraken en te werken aan je muscle memory. Ook is er apart een derde pedaal te verkrijgen mocht je gebruik willen maken van een koppelingspedaal. Verder zijn de pedalen aan te passen om optimaal te werken in jouw situatie. Zo kun je de pedalen dus ook gebruiken op de losse vloer, maar door een aantal items te wisselen kun je de pedalen mounten op een simrig en werken ze nóg beter.

Simrig en stoel

Dat is nog niet alles, zo denkt Asetek Simsports aan alles voor de beginnende simracer. Met de Initium lijn introduceren ze namelijk ook een klapbare simrig én stoel. De hele simrig met stoel is zodanig in te klappen dat je het kunt wegstoppen om ruimte te besparen en dankzij de draaibare wielen aan de onderkant kun je het hele feestje ook nog eens makkelijk verschuiven. Helaas is het niet mogelijk om een monitor direct te monteren op deze rig. Deze rig is ontworpen dat hij alle producten kan ondersteunen zonder enige aanpassing, zo ook de Invicta lijn die tot wel 27Nm kan produceren. Heel erg robuust dus!

De Initium lijn is in twee bundels te verkrijgen. Voor 700 euro heb je de nieuwe Initium basis bundel in huis (de wielbasis van 5,5Nm, het stuur én de pedalen). Mocht je iets diepere zakken hebben en wil je gelijk goed zitten, dan kun je voor de 1200 euro bundel kiezen. Bij de duurdere bundel krijg je alles uit de basis bundel, maar ook de simrig mét stoel erbij.

Pluspunten, maar ook minpunten

De nieuwe Initium lijn is geproduceerd om meerdere platformen te ondersteunen. Zo werkt de nieuwe lijn voornamelijk met PC, maar door zijn bouwwijze ook met Xbox. Het stuurwiel en pedalen werken via de wheel base. Hierdoor heb je maar één USB-aansluiting die naar je console gaat.

Zo weten we dat consoles het niet fijn vinden en zelfs niet ondersteunen als er meerdere USB-aansluitingen nodig zijn voor één inputwijze. Dat zorgt ervoor dat de Initium lijn dus de eerste producten zijn die werken met andere apparaten dan PC.

Het fijnste van alles is dat alle Initium lijn producten ook te updaten zijn via dezelfde USB-kabel. Wel zit er een klein nadeel aan de nieuwe lijn: andere producten van Asetek Simsports kun je niet updaten via de wheel base. De ‘oudere’ producten niet via de wiel basis en dienen met hun bijbehorende kabel aangesloten worden. Ook betekent dit niet-Initium lijn niet ondersteunt worden op consoles.

Al gauw onder de indruk

Ook kreeg ik de mogelijkheid om een paar rondjes te rijden op Silverstone met de nieuwe Asetek producten. Van de 5,5Nm wielbasis was ik al snel onder de indruk. Zo zat er in de Force Feedback heel veel detail desondanks het gebruik van de lichte power supply. Ik voelde precies waar de auto naar toe wilde en er was zelfs zoveel detail aanwezig dat ik de auto met gemak kon corrigeren uit een slip.

Het stuurwiel voelde ook zeer goed, maar zelf merkte ik dat de shifters niet heel fijn aanvoelde. Zo vergte deze niet veel kracht om in te drukken waardoor ik vaker twee keer opschakelde in plaats van één keer. De knopjes en textuur van het stuur voelde echter meer dan prima.

De simrig en stoel waren zeer solide en zeker een aanrader voor iemand die nog geen vaste simrig heeft.

De Asetek Simsports Initium-lijn is vanaf nu te verkrijgen via de officiële webshop van Asetek zelf.