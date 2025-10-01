Liminal Point is ouderwets griezelen als Resident Evil

Liminal Point is een isometrisch horror avontuur die in 2026 van start gaat op PC, PlayStation 5 en Xbox Series X|S. De game geeft dikke knipogen naar ouderwetse horror games zoals de eerste Resident Evil en Silent Hill titels. Onlangs heeft de ontwikkelaar een nieuwe trailer getoond.

Geïnspireerd door Silent Hill, Resident Evil en andere isometrische horror games, brengt Hideworks’ Liminal Point tot leven in 2026. In deze game kruip je in de huid van Lyra Sterling, een voormalige rockster. Je gaat terug naar de stad Ashen Point om op zoek te gaan naar een vermist bandlid.

Liminal Point heeft al de kwaaltjes die je verwacht bij dit soort games. Het zijn geen gebreken, maar features waar je tactisch mee om moet gaan. Gelimiteerde ruimte in je inventaris, beperkte middelen voor genezing en munitie en een kaart die je nauwkeurig laat zien waar je bent en waar je heen moet.

Het verhaal van de game neemt je mee naar het verleden van Lyra en bandlid Mira om zo hun rol in het verhaal te ontdekken en alle mysteries te ontrafelen. Het zou een psychologisch en gelaagd verhaal zijn die ons dan weer laat denken aan iets uit Silent Hill. De sterke punten van klassieke Resident Evil titels en de psychologische horror uit Silent Hill komen samen.

We moeten er nog even op wachten, want de geplande releasedatum is nog onbekend. Al moet dit wel ergens in 2026 zijn.