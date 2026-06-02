Clutch aangekondigd door ex-Forza Horizon ontwikkelaars

Nieuws 24 Jordy Gerritse 2 juni 2026

Maverick Games, bestaande uit veteranen die hebben gewerkt aan de originele Forza Horizon-reeks, heeft officieel hun openwereld-racinggame aangekondigd. De naam is Clutch en het komt in het voorjaar van 2027 uit.

Maverick Games is opgericht door Mike Crown, voormalig bekend als Creative Director van Forza Horizon. De studio kondigt nog net voor de “E3”-gekke hun aanstaande game aan. Clutch verschijnt in het voorjaar van 2027. De volledige onthulling vindt plaats tijdens Summer Game Fest.

Voor nu moeten we het doen met de kleine bits aan informatie die is vrijgegeven. Clutch gaat pro circuit racing combineren met underground races en een grote open sandbox. Dat klinkt heel erg als iets als Forza Horizon, maar dan misschien nog niet iets meer met de uitersten opgezocht.

