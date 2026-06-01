Drug Dealer Simulator 2 verschijnt 17 juni op console – zal 60fps hanteren op Series S

Ja, ja je hoort het goed. Om drugs te dealen hoef je tegenwoordig niet eens meer de deur uit. Deze aardige simulator die tevens wat innovatie in het genre bracht zal op 17 juni 2026 verschijnen voor PS5 en Xbox Series X/S. De ontwikkelaar laat weten dat ze game 60fps zal hebben across the board.

Drug Dealer Simulator 2 komt dus uit op 17 juni 2026 voor consoles. De game zal overal 60 frames draaien, van Series S naar PS5. In deze game speel je dus dat, een drugs dealer. Je kan de game met 1-3 spelers ingaan en het speelt zich af in het zonnige maar gevaarlijke Isla Sombra. Je zal gaan groeien, processen en verkopen vanuit je zelf gemaakte schuilplaats. De game draait om plannen, timen en je aanpassen aan verscheidene situaties en het is de bedoeling dat je een kartel baasje gaat worden.

“We identified several areas with noticeable framerate drops, particularly in densely populated regions. Among the key optimizations was NPC animation processing, including updates for characters outside the player’s view and body part components. By eliminating redundancies – supported by the integration of solutions from the latest versions of Unreal Engine 5 – we significantly reduced the overhead, resulting in a noticeably smoother experience in the game’s busiest areas,”

