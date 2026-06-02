Komt Guild Wars 3 eraan? ArenaNet ontkent niks

Het is geen geheim dat ondergetekende groots fan is van Guild Wars Prophecies tot Eye of the North tot aan het tweede deel met alle uitbreidingen. Maar, Guild Wars 2 verscheen alweer in 2012. Tijd voor een upgrade? Wellicht! En die upgrade kan zomaar tijdens Summer Game Fest aangekondigd worden. Komt Guild Wars 3 er echt aan?

Dat Guild Wars 3 in pre-development zit, eigenlijk alweer best een tijdje, dat wisten we. Maar, ArenaNet is flink aan het teasen. Eerder deze week stuurden zij fysieke teasers op naar hun partners en content creators. Hierop stond de datum 5 juni 2026, met een quote. Gister werd er ook een korte teaser geplaatst op socials met dezelfde datum en de volgende quote.

The wind stirs. The world shifts. Stand ready. pic.twitter.com/AsEAhHCn1G — Guild Wars (@GuildWars) June 1, 2026

Veel geruchten gaan over een compleet nieuw deel. Dit komt van het feit dat ArenaNet al een hele lange tijd niet zo’n moeite heeft gedaan om fysieke teasers bij hun community te krijgen. Daarnaast vroeg PCGamer aan ArenaNet of dit een nieuw deel werd, en ze konden niks ontkennen noch bevestigen. Daarnaast komt ArenaNet met een officiële Discord server…

Wat denk jij dat dit betekend? Laat het ons weten!