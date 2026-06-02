Komt Guild Wars 3 eraan? ArenaNet ontkent niks

Nieuws 2 Malvin Schuivens 2 juni 2026
Het is geen geheim dat ondergetekende groots fan is van Guild Wars Prophecies tot Eye of the North tot aan het tweede deel met alle uitbreidingen. Maar, Guild Wars 2 verscheen alweer in 2012. Tijd voor een upgrade? Wellicht! En die upgrade kan zomaar tijdens Summer Game Fest aangekondigd worden. Komt Guild Wars 3 er echt aan?
Dat Guild Wars 3 in pre-development zit, eigenlijk alweer best een tijdje, dat wisten we. Maar, ArenaNet is flink aan het teasen. Eerder deze week stuurden zij fysieke teasers op naar hun partners en content creators. Hierop stond de datum 5 juni 2026, met een quote. Gister werd er ook een korte teaser geplaatst op socials met dezelfde datum en de volgende quote.
The wind stirs. The world shifts. Stand ready.
The wind stirs. The world shifts. Stand ready. pic.twitter.com/AsEAhHCn1G
— Guild Wars (@GuildWars) June 1, 2026
Veel geruchten gaan over een compleet nieuw deel. Dit komt van het feit dat ArenaNet al een hele lange tijd niet zo’n moeite heeft gedaan om fysieke teasers bij hun community te krijgen. Daarnaast vroeg PCGamer aan ArenaNet of dit een nieuw deel werd, en ze konden niks ontkennen noch bevestigen. Daarnaast komt ArenaNet met een officiële Discord server…
Wat denk jij dat dit betekend? Laat het ons weten! Meer Summer Game Fest nieuws? Clutch wordt ook vrijdag onthuld!
Tagged as:
Arenanet Guild Wars 2 guild wars 3 summer game fest
About the author
Gaming journalist met een zwak voor alles wat groots, meeslepend en een beetje duister is. Mijn hart ligt bij MMORPG’s—eindeloze werelden vol lore, grind en epische avonturen waar ik met plezier in verdwijn. Maar ook fantasy en souls-like games weten me keer op keer te grijpen. Naast gamen ben ik een enorme hardware-peripheral fanaat, met een bijzondere obsessie voor toetsenborden. Ik kijk daar net zo kritisch naar als naar een lastige boss fight. Daarnaast ga ik graag in gesprek met ontwikkelaars en duik ik regelmatig in interviews om de verhalen achter de games, films of sterren naar boven te halen.
Binnen de bloeiende wereld van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle speler. Sinds de oprichting in 2011 heeft het platform zich ontwikkeld tot een toonaangevende community binnen de gaming- en entertainmentsector, gedreven door een sterke passie voor actueel nieuws en boeiende content.
Ben jij geïnteresseerd in het versterken van ons team?
Dan zijn we op zoek naar jou!
Please login or subscribe to continue.
No account? Register | Lost password✖
Are you sure you want to cancel your subscription? You will lose your Premium access and stored playlists.✖
Be the first to leave a comment