Pokémon TCG: 30th celebration

The Pokémon Company heeft in een nieuwe trailer meer details rondom de 30th Anniversary Collection van het razend populaire Pokémon TCG bekend gemaakt.

De collectie zal wereldwijd op 16 september verschijnen. Zoals verwacht bevat de set een hoop classic kaarten in nieuwe uitvoering. Daarnaast krijgen we een dertigtal Pikachu kaarten. Het ziet ernaar uit dat elke kaart in de celebration boosters foil zal zijn en elke booster een Pikachu kaart zal bevatten. Ook de energy kaarten zullen dus foil zijn. Tenslotte krijgen we een nieuwe rarity waarin tot zover alleen Mew en Mewtwo getoond zijn.

Natuurlijk keert Charizard uit de base set weer terug. Andere classics als de Zekrom- en Pikachu-tagteamkaart krijgen ook een nieuwe uitgave. Gelet op hoe de 25th anniversary set eruitzag, is het redelijk om meer classic kaarten te verwachten in een classic subset. De 25th anniversary kreeg namelijk ook een hoop nieuwe Pikachu-kaarten, een “base” set met voornamelijk legendary Pokémon in foil en daarnaast de classic collection, die geliefde kaarten uit het verleden een nieuwe uitgave met anniversary stamp gaf.

Hoe de availability van deze producten zal zijn, is niet te voorspellen. The Pokémon Company gaf in het begin van 2025 al aan dat ze op maximum capacity Pokémon TCG printen. Ondanks die hoeveelheid is het nog steeds erg moeilijk om aan kaarten te komen. Vorige week bleek dat er meer kaarten dan mensen op aarde zijn geprint.

En toch zijn er nog steeds Pokémon TCG-tekorten. Leg dus wat geld opzij, investeer in een goede slaapzak, en neem 16 september vrij. Mijn ervaring zegt dat dit vaak de enige manier is om aan producten uit de anniversary reeks te komen. Ik was er tijdens de 25th anniversary erg vroeg bij en had meerdere preorders geplaatst die allemaal last minute werden geannuleerd. Dit komt helaas vaker voor.

Ondertussen komt de release van de Pokémon TCG-expansion Pitch Black ook steeds dichterbij.