Review | Super Mario Galaxy 1+2 – Tijdloze magie met een prijzig randje

Super Mario Galaxy is terug op de Nintendo Switch, en dat is goed nieuws voor zowel nostalgische fans als nieuwe spelers. De originele games, uitgebracht in 2007 en 2010 voor de Nintendo Wii, gelden als mijlpalen binnen de Mario-franchise.

Ontworpen door Shigeru Miyamoto, de geestelijk vader van onder andere Mario, Zelda en Donkey Kong, brachten deze titels een revolutie teweeg in 3D-platforming dankzij de nieuwe gameplay mechanics zoals zwaartekracht, creatieve leveldesign en meeslepende soundtrack.

Maar hoe goed houden deze klassiekers stand in 2025? En rechtvaardigt de Switch-port zijn stevige prijskaartje?

Wat Super Mario Galaxy onderscheidt van andere Mario-games is het briljante gebruik van zwaartekracht. Elk level speelt zich af op kleine planeten, asteroïden of zwevende eilanden, waarbij Mario constant van oppervlak en oriëntatie wisselt. Het resultaat is een dynamische en soms duizelingwekkende platformervaring die je blijft verrassen.

De gameplay is grotendeels intact gebleven. De Switch-versie biedt dezelfde levels, vijanden en power-ups als het origineel. Dat betekent dat je nog steeds kunt transformeren in Bee Mario, Boo Mario of Fire Mario, en dat je op zoek gaat naar Power Stars om nieuwe werelden te ontgrendelen.

Wat wél nieuw is, zijn een aantal quality-of-life verbeteringen die de ervaring soepeler maken — vooral voor nieuwe spelers.

Quality-of-life verbeteringen: kleine aanpassingen, grote impact

Naast een goede port, heeft Nintendo ook nog quality-of-life updates over beide games heen gegooid. Deze maken Super Mario Galaxy 1 én 2 meer van deze tijd, zoals:

Autosave-functie: In tegenstelling tot de Wii-versie hoef je nu niet meer handmatig te saven na elk level. Je voortgang wordt automatisch opgeslagen, wat zorgt voor meer gemak en minder kans op verlies van progressie.

Amiibo-ondersteuning: De game ondersteunt Amiibo’s, waarmee je extra beloningen kunt vrijspelen zoals Star Bits of levens. Hoewel deze toevoeging geen grote impact heeft op de gameplay, is het een leuke extra voor verzamelaars.

Co-op instapgemak: De tweede speler kan op elk moment meedoen of weer uitstappen, zonder dat het spel onderbroken hoeft te worden. Dit maakt het ideaal voor spontane speelsessies met vrienden of familie.

Besturing en motion controls: nostalgie met een twist

Een van de grootste veranderingen in deze Nintendo Switch remaster is de manier waarop je de game bestuurt. De originele Wii-versie maakte intensief gebruik van motion controls via de Wii-mote en Nunchuk. Op de Switch kun je kiezen uit verschillende opties:

Joy-Cons: Dit is de meest authentieke manier om Super Mario Galaxy te spelen. De motion controls benaderen het originele gevoel van de Wii-mote en maken het richten van de cursor intuïtief. Sterker nog, het voelt alsof de game hier nog steeds voor ontworpen is.

Pro-controller & Handheld mode: Werkt prima, maar kan vreemd spelen dankzij motion-functionaliteit voor het richten van de cursor. Hierdoor voelt het iets minder vloeiend en moet je de curser vaker opnieuw uitrichten

Mouse mode (alleen co-op): Een interessante toevoeging voor de tweede speler. Hiermee kun je met een muisachtige interface sterren verzamelen en vijanden bevriezen. Werkt verrassend soepel en is ideaal voor casual co-op.

Let op: in singleplayer is mouse mode niet beschikbaar. Je bent dan afhankelijk van motion controls in handheld mode, of via je Joy-Cons of Pro-controller.

Moeilijkheidsgraad en toegankelijkheid

Super Mario Galaxy is niet een hele moeilijke game, en zelf vind ik het een mildere game dan de traditionele Super Mario Bros. type games. Toch heeft Nintendo de game nog toegankelijker gemaakt voor mensen van jong en oud. Er zitten namelijk twee verschillende game modes in, die je tijdens je gameplay zelfs nog kunt veranderen via het pauze menu:

Regular Mode: De klassieke ervaring, waarin je de game hetzelfde speelt als op de Wii.

Assist Mode: Ideaal voor jongere spelers of beginners. Je krijgt meer levens, kunt niet van levels afvallen en hebt extra bescherming tegen schade.

De mogelijkheid om de moeilijkheidsgraad te veranderen kun je eventueel gebruiken als een soort cheat-systeem als je ergens op vast zit. Effe switchen naar de Assist Mode om dat moeilijkere stukje level dan toch te halen, maar tegen niemand zeggen… hoor!

Visuele upgrade: retro meets modern

Grafisch gezien ziet Super Mario Galaxy er verrassend goed uit op de Switch. Dankzij verbeterde textures en hogere resolutie oogt de game fris en modern, alsof hij recent is uitgebracht. Vooral de kleurrijke planeten, vloeiende animaties en scherpe details maken indruk. De visuele upgrade is zonder twijfel een van de sterkste punten van deze heruitgave.

De soundtrack heeft geen make-over gekregen, maar dat is zeker geen probleem. De originele muziek is tijdloos en past nog steeds perfect bij de sfeer van de game. Van het majestueuze “Gusty Garden Galaxy” tot de mysterieuze tonen van “Space Junk Galaxy” — de muziek tilt de ervaring nog steeds naar een hoger niveau.

Technische kanttekeningen

Hoewel de game grotendeels soepel draait, zijn er enkele technische haperingen die de ervaring kunnen verstoren. Zo kan de camera wel eens glitchen wanneer je probeert te lopen en tegelijkertijd de camera te draaien. Dit kan leiden tot een Mario die rondjes blijft draaien of controls die opeens inverted zijn. Het is geen game brekende bug en is na enkele seconden weg, maar het kan wel leiden tot frustratie.

De cursor, waarmee je Star Bits verzamelt of afvuurt is in de meeste gevallen accuraat en responsief, maar er zijn momenten waarop de cursor desynct of in de weg zit. Gelukkig kun je dit snel oplossen door op de R-knop te drukken, waarmee de cursor direct wordt gecentreerd.

Prijs en waarde: nostalgie kost geld

En dan de olifant in de kamer: de prijs. De bundel van Super Mario Galaxy 1 en 2 kost €70. Wil je deel 1 of deel 2 los kopen via de Nintendo eShop? Dan betaal je €40 per deel. Voor een remaster zonder nieuwe content is dat tamelijk stevig, zeker gezien Galaxy 1 eerder al verscheen in de Super Mario 3D All-Stars-collectie.

Veel fans zijn het echter niet eens met de prijs die gehanteerd wordt. Zo wordt er namelijk gezegd dat nieuwe content — denk aan extra levels, behind-the-scenes content, of zelfs een visuele remake in de stijl van Super Mario Odyssey, ook een leuke additie geweest waren.

Verdict

Super Mario Galaxy blijft een van de beste 3D-platformers ooit gemaakt. De zwaartekrachtmechanieken, het leveldesign en de sfeer zijn nog steeds ongeëvenaard. De Switch-port brengt deze magie terug met visuele flair, motion controls en enkele moderne verbeteringen.

Voor nieuwkomers is dit een must-play. Voor veteranen? Altijd welkom, ook als je nostalgie zoekt — wél moet je bereid zijn om ervoor te betalen.

Super Mario Galaxy 1+2 is te verkrijgen als fysieke bundel. Wil je alleen één van de twee delen, dan is het alleen mogelijk om deze digitaal te halen via de Nintendo eShop.