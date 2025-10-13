Background

Arc Raiders aankomend weekend gratis te testen

Nieuws Jordy Gerritse 13 oktober 2025

Arc Raiders

Arc Raiders, de Extraction shooter van Embark Studios, is dit weekend gratis te spelen in een openbare Server Slam van 17 tot en met 19 oktober. De Server Slam is voor iedereen toegankelijk op elk platform.

Arc Raiders komt eind oktober officieel uit, maar voor de livegang is het tijd voor nog één testronde. Dit keer is iedereen uitgenodigd en heb je geen exclusieve toegang nodig tot de test van 17 tot 19 oktober wordt gehouden op PC, Xbox en PlayStation. De test start op 17 oktober en toegang tot de server verloopt geleidelijk. Verwacht dus enkele virtuele wachtrijen tijdens de officiële opening.

Alle voortgang wordt voor de livegang verwijderd, maar iedereen die deelneemt aan de Server Slam krijgt wel een exclusieve in-game Server Slam rugtas.

Embark Studios brachten eerder al de multiplayer game “The Finals‘ uit. Deze werd ontzettend goed ontvangen door de spelers. Vooral de verwoestbare omgeving maakt veel indruk. Niet heel vreemd natuurlijk want Embark Studios bestaat uit enkele veteranen van de Zweedse studio: DICE, makers van Battlefield. De grootste namen uit deze studio die ons onder andere Battlefield 3 en 4 brachten,  hebben samen Embark opgericht.

Tagged as:

Share on
Avatar

About the author call_made

Jordy Gerritse

Zelda fanboy. Retro Collector. Voornamelijk te vinden op het PlayStation Network. Gamer sinds ik nog uit de fles dronk. Beide doe ik nog steeds, niets veranderd dus.

More posts Follow

Be the first to leave a comment

Previous

You may also like

Over intheGame

Binnen de bloeiende omgeving van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle entiteit en een integraal onderdeel van het dynamische ecosysteem van iTGmedia. Sinds zijn oprichting heeft intheGame zich gevestigd als een toonaangevende gemeenschap binnen de wereld van gaming en elektronisch amusement, gedreven door een passie voor het delen van actueel nieuws en boeiende content.

intheGame zoekt jou

Ben jij geïnteresseerd in het versterken van ons team?
 Dan zijn we op zoek naar jou!

Mail ons!

Join de community

Wij delen onze passie graag met jou op zoveel mogelijk manieren. Volg ons op onze kanalen!

Facebook Instagram Youtube Tiktok X-twitter

Copyright 2015 – 2024 © iTGmedia |
Creative direction en ontwikkeling:

Pixel Moods Logo
studio skoivens logo

Hostingbeheer & sponsor:

Logo Iwan

Login to enjoy full advantages

Please login or subscribe to continue.

Go Premium!

Enjoy the full advantage of the premium access.

Stop following

Unfollow Cancel

Cancel subscription

Are you sure you want to cancel your subscription? You will lose your Premium access and stored playlists.

Go back Confirm cancellation