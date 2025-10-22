Persona 3 Reload brengt originele zangeres terug

Nieuws 10 Malvin Schuivens 22 oktober 2025
Persona 3 Reload is, net zoals de meeste Persona titels, enorm hoog aangeschreven door fans en reviewers. Terecht ook, want het zijn mega diepgaande JRPGs. Voor veel fans, waaronder ikzelf, is de muziek van Persona games een enorm hoogtepunt. Atlus weet precies hoe ze hun muziek laten leven in hun games, het is gewoon echt een ‘vibe’. Daar spelen ze nu weer op in.
De originele Persona 3 is natuurlijk al best een oude titel. Dit betekent ook dat de muziek uit deze game al aardig oud is. Deze nummers hebben een upgrade gekregen in de Reload versie van de game, die in 2024 verscheen en morgen een Nintendo Switch 2 versie krijgt. Die reloaded nummers zijn ingezongen door Azumi Takahashi in samenwerking met Lotus Juice. Deze nummers kregen enorm veel prees, want ze behielden de sfeer van de originele muziek, maar voelde modern en hoog in kwaliteit.
Morgen, op 23 oktober 2025, verschijnt de Nintendo Switch 2 port voor de game. Als een soort viering voor deze port, maakt een nostalgische zangstem haar terugkeer. Yumi Kawamura brengt namelijk meerdere herziende en nieuwe nummers uit voor dungeons en als achtergrondmuziek. Dit werd bekendgemaakt op X.
An iconic voice returns to Persona 3 Reload… 🎤🎶
Listen to eight dungeon and battle BGM tracks by the original Persona 3 vocalist – Yumi Kawamura – when the game launches on Nintendo Switch 2!
Patch will be available on all platforms. pic.twitter.com/cZKpuVTWyP
— Official ATLUS West (@Atlus_West) October 22, 2025
Ga jij de Nintendo Switch 2 versie van Persona 3 Reload spelen? Laat het ons weten in de reacties hier beneden!
