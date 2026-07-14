Gerucht | Nieuwe DOOM game in de maak

Nieuws 28 Malvin Schuivens 14 juli 2026
DOOM fans maakten zich terecht zorgen over de staat van id-Software na dat XBOX het slachthuis heeft geopend en meerdere studio’s heeft losgelaten. Maar, een rapport laat zien dat een nieuwe DOOM titel wel degelijk eraan komt.
id-Software heeft op dit moment nog niets ontkent of bevestigd, maar toch lijkt het erop dat een nieuw deel eraan komt. Tom Warren van The Verge zegt het volgende:
”While the id layoffs have been deep, I understand the changes haven’t turned id into a support studio. Instead, they’re now in the early stages of a new Doom game.”
Dit is een reactie op een eerdere post van id-Software zelf, waarin ze aangeven dat ze nog steeds een degelijk team hebben, maar blijft nog vaag hinten naar een nieuwe DOOM. Al lijkt er misschien toch meer duidelijk te worden tijdens QuakeCon in augustus 2026.
A message from id pic.twitter.com/4i4YyjB3xc
— id Software (@idSoftware) July 10, 2026
Eerder vorige week bracht de studio een DLC uit voor The Dark Ages, genaamd Revelations. Het kan dus zomaar zijn dat er vanaf nu flink gewerkt wordt aan een nieuwe game. Wat denk jij?
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Bethesda Doom id Software Microsoft New Game Xbox
About the author
Gaming journalist met een zwak voor alles wat groots, meeslepend en een beetje duister is. Mijn hart ligt bij MMORPG’s—eindeloze werelden vol lore, grind en epische avonturen waar ik met plezier in verdwijn. Maar ook fantasy en souls-like games weten me keer op keer te grijpen. Naast gamen ben ik een enorme hardware-peripheral fanaat, met een bijzondere obsessie voor toetsenborden. Ik kijk daar net zo kritisch naar als naar een lastige boss fight. Daarnaast ga ik graag in gesprek met ontwikkelaars en duik ik regelmatig in interviews om de verhalen achter de games, films of sterren naar boven te halen.
Joel Lemmrich 13 juli 2026
Malvin Schuivens 10 juli 2026
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