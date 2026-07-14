Octopath Traveler I & II komen naar Nintendo Switch 2

Nieuws 28 Malvin Schuivens 14 juli 2026
Een nieuwe game key card komt naar de Switch 2 en de trilogie van Octopath Traveler wordt hiermee compleet gemaakt. De eerste twee delen komen namelijk samen, of afhankelijk, digitaal én fysiek naar de nieuwe console.
Square Enix en ACQUIRE kondigen deze Switch 2-versies aan met een Japanse en wereldwijde lancering. Voor ons zullen zowel digitale als fysieke versies lanceren op 1 oktober 2026 voor €59,99. Bieden games kwamen in 2018 en 2024 uit en werden opgevolgd door Octopath Traveler 0. Beiden games krijgen een verhoogde resolutie en framerate. Je kan helaas niet je oude savefiles mee over nemen en zult opnieuw moeten beginnen.
In de eerste game speel je met acht personages met allen hun eigen verhalen in een HD-2D wereld die pixelart en CG met elkaar combineert. Het tweede deel doet grotendels hetzelfde maar geeft je meer 3D-elementen, meer gameplay vrijheid en zal ook weer acht personages bevatten. Waar Octopath Traveler 0 een eigen verhaal bouwt, hebben de voorgaande delen dus die acht voorgeschreven verhalen die elkaar overkruisen op cruciale momenten.
Ga jij Octopath Traveler I en II spelen op de Switch 2? Laat het ons weten!
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acquire I II Octopath Traveler Square Enix
About the author
Gaming journalist met een zwak voor alles wat groots, meeslepend en een beetje duister is. Mijn hart ligt bij MMORPG’s—eindeloze werelden vol lore, grind en epische avonturen waar ik met plezier in verdwijn. Maar ook fantasy en souls-like games weten me keer op keer te grijpen. Naast gamen ben ik een enorme hardware-peripheral fanaat, met een bijzondere obsessie voor toetsenborden. Ik kijk daar net zo kritisch naar als naar een lastige boss fight. Daarnaast ga ik graag in gesprek met ontwikkelaars en duik ik regelmatig in interviews om de verhalen achter de games, films of sterren naar boven te halen.
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